وكالة الأناضول

أردوغان وزيلينسكي يبحثان تطورات الحرب الروسية-الأوكرانية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، آخر التطورات في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، الأربعاء، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية. وأكّد أردوغان خلال الاتصال أن رؤية الحل الدبلوماسي للأزمة يجب أن تبقى حية في جميع الظروف. وذكر أن تركيا مستعدة لتقديم جميع أشكال المساهمة اللازمة لإنهاء الحرب عن طريق المفاوضات. وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها. من جهة أخرى، أعرب أردوغان عن شكره لزيلينسكي على رسالة التعزية التي نشرها عقب انفجار المنجم في ولاية بارطن شمالي تركيا. والجمعة، وقع انفجار ناجم عن تسرب غاز - وفق تحقيقات أولية - في منجم بولاية بارطن التركية، ما أسفر عن وفاة 41 شخصًا.