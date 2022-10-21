نابولي يزور روما...بروفة لسان جيرمان في أجاكسيو

يعود كدرب نابولى لوتشانو سباليتي الى أرض فؤيقه السابق روما، حيث يأمل في تحقيق سابع فوز توالياً في المرحلة 11 من الدوري الإيطالي والحفاظ على الصدارة أمام مطارده أتالانتا يخوض اختباراً صعباً أمام ضيفه لاتسيو الخامس.

فيرستابن لتحطيم أرقام...وريد بول لحسم لقب الصانعين

متسلحاً بفوزه أخيراً ببطولة الفورمولا واحد للعام الثاني توالياً يأمل سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن أن يحطم المزيد من الأرقام القياسية على حلبة أوستن التي تستضيف الأحد جائزة الولايات المتحدة الكبرى الجولة ال19.