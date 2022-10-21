لبنان الحر

شجب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع "أداء بعض الأفرقاء السياسيين في المعارضة في ما خص انتخابات رئاسة الجمهورية"، وحملهم "مسؤولية، ولو جزئية، عن وصول البلاد إلى الفراغ، في حال وصلنا إليه"، معتبرا أن "الفريق الأساسي الذي يتحمل مسؤولية الفراغ الرئاسي هو بالطبع فريق الممانعة الذي يصوت بورقة بيضاء ويجاهر بذلك علانية، مدعيا أن سبب خياره هذا هو عدم توافر التوافق".

صوت لبنان

قال نائب رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع ابراهيم عوض في بيان: "لطالما كنا حريصين كإعلاميين على حرية الكلمة والرأي شرط ألا تتجاوز الحدود التي نصت عليها القوانين المرعية الإجراء.

radio orient

استقبل أعضاء تكتل "الإعتدال الوطني" النواب: وليد البعريني، محمد سليمان، عبدالعزيز الصمد، سجيع عطية والدكتور حمد رستم، في مكتب التكتل في منطقة الصيفي، النائب نعمة افرام، في اطار متابعة المناقشات للإتفاق على رئيس الجمهورية.

اذاعة النور

صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي: تتقدم وزارة الخارجية والمغتربين بالشكر للدول الأعضاء في "البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب"، على التصويت للمرشحة اللبنانية السيدة سوزان جبور التي فازت بعضوية اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب "SPT" للفترة 2023 - 2026، وحصلت على ثاني أعلى نسبة أصوات بلغت 82 من أصل 86 صوتا.

صوت المدى

استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة – بيروت اليوم، سفير باكستان سلمان أطهر، وتم البحث في عدد من القضايا والمواضيع المطروحة على الساحتين اللبنانية والإسلامية والعلاقات المشتركة بين البلدين.