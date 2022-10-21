الجمهورية/ طوني عيسى

قال أن البلد دخل في الأيام الحاسمة. فالمجلس النيابي يصبح اليوم هيئة ناخبة، ولا يحق له القيام بأي عمل آخر، سواء لجهة التشريع أو منح أي حكومة جديدة ثقته. يعني ذلك أنّ أي محاولة لتجديد الحكومة أو ترميمها أو تعديلها لن تكون مجدية، من الناحية الدستورية، لتجنّب المأزق المتوقع بعد انتهاء ولاية الرئيس عون في 31 تشرين الجاري، لأنّ الحكومة في أي حال ستبقى منقوصة المواصفات الدستورية. وهذا ما سيدفع إلى حال الفوضى الدستورية التي تخوف منها كثيرون.

نداء الوطن/ خال أبو شقرا

قال: تمخّض جبل ارتفاع الأسعار، فولد زيادة الأجر بمقدار 14.6 دولاراً. بعد أكثر من 4 أشهر على إقرار لجنة المؤشر إضافة مبلغ 600 ألف ليرة على أساس الراتب، صدر بـ19 الجاري المرسوم رقم 10598 الذي يثبتها. وعليه ارتفع الكسب الذي يتخذ أساساً لحساب اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى 2.6 مليون ليرة. مع العلم أن الحدّ الأدنى للأجور ما زال ثابتاً عند عتبة 675 ألف ليرة منذ العام 2012. وفي 12 أيار الماضي أضيف إلى الحدّ الأدنى الرسميّ للأجر الشهري مبلغ مليون و325 ألف ليرة ليصبح 2 مليون ليرة. وبعد نحو شهر أقرّت لجنة المؤشر زيادة ثانية بقيمة 600 ألف ليرة، صدرت منذ يومين بالمرسوم 10598. ولفت إلى أن خطورة هذه الإضافات على الأجور في القطاع الخاص، لا تنحصر بقيمتها الهزيلة، ولا بتآكلها السريع في الفترة الممتدة بين أخذ القرار، ونشره في الجريدة الرسمية، إنما بمضاعفتها الأعباء على كاهل العمال والأجراء وأرباب العمل بدلاً من تخفيفها؛ فمن الناحية الضريبية سيخضع الفرق بين الحدّ الأدنى الرسميّ للأجور، والزيادة المقرّة على شكل بدلات غلاء معيشة لضريبة دخل شهرية بنسبة 4 في المئة. وذلك بعد التعديلات التي لحقت الشطور في موازنة 2022، يقول خبير المحاسبة المجاز والعضو في "جمعية مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد" الأستاذ جوزيف متّى. وبالتالي فإنّ هذا الفرق الذي يبلغ مليوناً و925 ألف ليرة، سيُحسم منه 77 ألف ليرة، فيما يجب أن يكون معفياً بشكل كلّي من أي ضريبة، بحسب قانون ضريبة الدخل رقم 107 الصادر عام 1977.