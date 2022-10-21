روسيا اليوم

رئيس وزراء هنغاريا يستحضر لقاحات كورونا ويوجه سؤالا لمعارضي الغاز الروسي في أوروبا

توجه رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان بسؤال لمعارضي الغاز الروسي، منتقدا فيه خطة المفوضية الأوروبية الجديدة للمشتريات المشتركة للغاز الطبيعي.

وقال أوربان في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر"، "تذكرني خطة بروكسل الأخيرة بفترة شراء اللقاحات، كانت بطيئة ومكلفة.. يقولون لي إن الغاز الروسي سيئ. يقولون إنه يجب علينا التوقف عن شرائه. لكن لا أحد يخبرنا بما يمكننا استبداله به. ليس في غضون خمس سنوات، ولكن غدا. نحن بحاجة إلى إدارة اقتصادنا، هذا واضح"

وبحسب أوربان، فإن وقف إمدادات الوقود الروسي سيؤدي إلى مشاكل في اقتصادات الدول الأوروبية.

واقترحت المفوضية الأوروبية، هذا الأسبوع، حزمة جديدة من الإجراءات لمكافحة أزمة الطاقة. ومن المخطط إجراء عمليات شراء مشتركة إلزامية لـ 13.5 مليار متر مكعب من الغاز لملء مرافق التخزين بحلول الشتاء، وإنشاء آلية للحد من الأسعار المرتفعة بشكل مفرط في مركز TTF ووضع سعر جديد لسوق الغاز الطبيعي المسال، كما يجب أن توافق جميع دول الاتحاد الأوروبي على هذه المقترحات.