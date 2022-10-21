وكالة الأناضول

ليز تراس : رئيسة وزراء بريطانيا تستقيل وتوقعات بانتخاب بديل خلال أسبوع

أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا، ليز تراس (47 عاماً)، استقالتها من منصبها وذلك بعد ستة أسابيع فقط على توليها المنصب.

وقالت أمام حشد من الصحافيين إنها تتنحى من منصبها، في وقت يشهد عدم استقرار كبير على صعيد الاقتصاد وعلى المستوى الدولي.

وأضافت: "في ظل الوضع الحالي لا يمكنني إتمام المهمة التي انتخبني حزب المحافظين للقيام بها".

وقالت إن البلاد عانت من نمو اقتصادي منخفض لفترة طويلة، وإنها انتخبت من حزبها بـ "تكليف لتغيير هذا الوضع".

وأضافت تراس أن حكومتها وفت بوعدها فيما يتعلق بفواتير الطاقة وبتخفيض نسبة التأمين الوطني، وصاغت رؤية لاقتصاد "قائم على النمو المرتفع وخفض الضرائب".

ومضت تراس في القول إنها التقت برئيس "لجنة 1922" (لجنة الحسم في حزب المحافظين) السير غراهام برادي اليوم، وإنهما اتفقا على إجراء انتخابات على قيادة الحزب من جديد خلال الأسبوع القادم.

وقالت إن هذا سيضمن "بقاءنا على طريق تطبيق خططنا المالية والحفاظ على استقرار بلادنا الاقتصادي وأمنها القومي".

وختمت قائلة إنها ستبقى في منصبها كرئيسة للوزراء إلى حين اختيار خليفة لها.