TL

دق داء الكوليرا أبواب العاصمة بعد تفش متسارع في الشمال والبقاع امتداداً الى منطقة كسروان، في وقت بدا أن شبح التعطيل لا يقف عند الشغور الرئاسي بعد 10 ايام بالتمام والكمال، بل قد يعصف بالوضع الحكومي برمته.

المنار

كلما رتقت حكوميا من مكان فتقت من مكان آخر، ولا من يرى بعين العطف والرحمة الى واقع البلد وحال الناس مع ضيق الوقت وصعوبة الخيارات...

كل المساعي علقت على نكد سياسي من هنا ومزايدة في غير محلها من هناك، وهناك على مرمى ايام قليلة خيارات مرة بفراغ رئاسي وتداعيات حكومية...

nbn

على مسافة عشرة أيام من إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون لا جديد سجل تحت شمس عملية التأليف بعدما تمت فرملة كل المساعي الماراتونية التي بذلت في هذا الاتجاه ما عرقل وصولها الى خط النهاية.

هذا الواقع يطرح سلة من الأسئلة:هل مازال هناك فرصة مطلع الاسبوع المقبل لتسجيل تقدم؟ هل ستبقى محركات المساعي مستمرة طيلة الفترة الفاصلة عن نهاية العهد من اجل اصدار المراسيم؟ وهل هناك فرصة في أن تحقق خرقا لم تنجح في تحقيقه حتى الآن؟

mtv

البلد يتجه شيئا فشيئا نحو الانسداد السياسي رئاسيا وحكوميا. جلسات مجلس النواب لانتخاب رئيس تحولت جلسات صورية حتى لا نقول فولكلورية. احزاب المنظومة تواصل التعطيل المقصود والمتعمد بالاوراق البيض والانسحاب من الجلسات، فيما نواب التغيير والاعتدال يواصلون عملية الهروب الى الامام عبر وضع عبارات رمزية في صندوقة الاقتراع لا تعني شيئا على الصعيد الديمقراطي- الانتخابي.

NTV

دخلت البلاد مرحلة العد العكسي نحو نهاية نفق جهنم وقيامة لبنان من بين الأموات. وفي العشر الأواخر سيصل لقاح الكوليرا إلى الوطن المنكوب بعافيته كما في سياساته أما لقاحات الرئاسة فلا تزال تخضع لفحوص مخبرية وأخذ العينات في جلسات الاختبار النيابية .

OTV

وفي اليوم العاشر قبل انتهاء الولاية، لا يزال لبنان يترقب مصير الاستحقاق الرئاسي، في ضوء تعنت البعض في رفضهم للحوار والتوافق، ما يدفع البلاد دفعا نحو هاوية الشغور، او ربما الفراغ.

فالشغور احتمال أول اذا لم ينتخب رئيس، وتسلمت صلاحياته مؤقتا حكومة كاملة الأوصاف، حائزة على ثقة المجلس النيابي الجديد، الذي حدد الأحجام، ووضع حدا لمقولات بنى كثيرون عليها أوهاما منذ السابع عشر من تشرين.

LBC

أقفلت المنصة السياسية، رئاسيا وحكوميا على التالي: فشل مدروس في الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، في عملية انتخابية سقفها "تضييع الوقت" إلى أن تنضج طبخة لا يعرف ما إذا كانت قد بدأت. وعليه فإن الجلسة الرابعة الإثنين المقبل لن تكون أفضل من سابقاتها خصوصا أن قوى التعطيل تتقدم على قوى الإنتخاب، في سيناريو حصل بين 2014 و2016، وبين 2007 و2008، فلماذا لا يحدث اليوم؟.

الميادين

أفاد مراسل الميادين في دمشق بدوي 3 انفجارات في أجواء دمشق والمنطقة الجنوبية، لافتاً إلى أنّ المعلومات تشير إلى أن سببها اعتداء إسرائيلي.

وذكرت وكالة "سانا" السورية أنّ الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في أجواء دمشق والمنطقة الجنوبية.

الجزيرة

دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الأممَ المتحدة للتحقيق في استخدام روسيا طائرات مسيّرة إيرانية بأوكرانيا، بينما أكدت واشنطن حرصها على الحل الدبلوماسي بعد اتصال هاتفي بين وزيري الدفاع الروسي والأميركي.

العربية

مطالب أوروبية بتحقيق حول روسيا ومسيّرات إيران

طالبت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في رسالة إلى الأمم المتحدة، حصلت "العربية" و"الحدث" على نسخة منها، بإجراء تحقيق محايد بشأن طائرات إيرانية مسيرة يقول الغرب إن روسيا تسلمتها في إطار حربها ضد أوكرانيا.