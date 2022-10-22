لبنان الحر

بيان بعبدا… “استخفاف بالعقول وتسخيف للعامل الخارجي”

اعتبرت أوساط سياسية أنّ مضمون البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية أمس الجمعة “فيه قدر كبير من الاستخفاف بالعقول والتسخيف المعيب للعامل الخارجي الحاسم في الوصول إلى اتفاقية الترسيم، وخصوصاً الدور الأميركي عبر الجهود الجبارة التي بذلها الوسيط آموس هوكشتاين.

صوت لبنان

اشار الكاتب والمحلل السياسي جوني منير في حديث لبرنامج حوار اونلاين من صوت لبنان الى اننا ذاهبون الى مرحلة التسويات ، ولكنه لفت في الوقت عينه الى اننا غير ناضجين

منيّر امل بظروف افضل للبلد ، مشيرا الى ان النائب ميشال معوض ليس مرشحا جديا لرئاسة الجمهورية لان الظروف لا تسمح بذلك ، لافتا الى ان الدور الذي يقوم به هو لتعطبل انتخاب سليمان فرنجية للرئاسة.

radio orient

تشكيل الحكومة: «هبّة باردة وهبّة ساخنة »

الانسداد السياسي في انتاج الحلول على حاله وكذلك عقم المعالجات. لا جلسات انتخاب الرئيس الفولكلورية تصنع رئيسا ولا مفاوضات واتصالات التشكيل تنتج حكومة. فغداة الإخفاق النيابي في انتخاب رئيس اول امس، بقي هذا الفشل وأسبابُه، في واجهة الحدث السياسي حيث الدعوات الى رص الصف المعارض مستمرة.

اذاعة النور

"إن رئاسة الجمهورية تؤكد أن ما تحقق على صعيد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هو نتيجة قرار لبناني يعكس وحدة الموقف الوطني وحصيلة مفاوضات شاقة وصعبة قادها الفريق اللبناني المفاوض مع الوسيط الأميركي السيد آموس هوكشتاين بحنكة وصلابة وإصرار، دفاعا عن حقوق الدولة اللبنانية في ثروتها المائية والنفطية والغازية ولم يقدم لبنان خلال المفاوضات أي تنازلات، ولا خضع لأي مساومات أو مقايضات أو صفقات أو إرادات دول خارجية، بل بالعكس فإن الكثير من الدول الشقيقة والصديقة أيدت الموقف اللبناني ووضعت لإمكاناتها بتصرفه".

صوت المدى

بدأ محمد السوداني المكلف بتشكيل الحكومة بـ «الانزعاج» من اصرار بعض القوى السياسية على تقديم اسماء بتخصصات بعيدة عن المنصب لشغل بعض الوزارات.

وقد يضطر الإطار التنسيقي بسبب عدم اكتمال اسماء المرشحين لشدة التنافس الى الذهاب بنصف الكابينة فقط الى البرلمان في جلسة السبت المفترضة.

ويستعجل «الإطار» باستلام السوداني للسلطة قبل حدوث مفاجآت في الشارع حيث يتوقع اقتحام جديد للمنطقة الخضراء.