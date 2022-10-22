اللواء / أحمد زين الدين

لاحظ استمرار تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية الذي يقترب من 41 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد، ومعها استمرار تدهور حياة اللبنانيين، منذ نهاية العام 2019 وبدء ارتفاع سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية وانهيار القدرة الشرائية لدى اللّبنانيين، ولفت إلى أنه بهذا شهد لبنان ارتفاعاً كبيراً ومتواصلاً في نسبة غلاء المعيشة وصلت منذ بداية العام 2020 وحتى نهاية شهر آب 2022 إلى 272%، وفقاً للبيانات الصّادرة عن إدارة الإحصاء المركزي. غير أن بعض الخبراء واللبنانيين العاديين وفق "الدولية للمعلومات" لاحظوا أن ارتفاع الأسعار قد تجاوز النسبة الرسمية المعلنة، وربما تعدّى الـ 500%، إذ ارتفعت أسعار السلع المستوردة بنسبة تجاوزت ارتفاع سعر صرف الدولار، كذلك الأمر مع السلع المنتجة محلياً. لذا قد تكون نسبة ارتفاع المعيشة المتمثلة بـِ 272%، غير دقيقة وتحتاج إلى إعادة نظر، في ظل الارتفاع اليومي المتواصل للأسعار بحيث بات سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان يفوق الحد الأدنى للأجور بنحو مئة ليرة، وسعر قارورة الغاز يقترب من 500 ألف ليرة لبنانية، وأمس سجل وسعر الغاز قفز عن ال900 ألف ليرة لبنانية. فقال أنه مع انهيار سعر صرف الليرة وارتفاع الأسعار، ارتفعت تلقائياً كلفة معيشة المواطنين اللبنانيين. ونقل عن "الدولية للمعلومات" أنه هناك دراسة أجرتها حول الكلفة الأدنى لمعيشة أسرة لبنانية مؤلفة من 4 أفراد مع الأخذ بعين الاعتبار الفروقات بين السكن في القرية أو المدينة، وبين التملّك والاستئجار، وخلصت الدراسة إلى أن كلفة المعيشة تتراوح بين 20 و26 مليون ليرة شهرياً بالحدّ الأدنى، وبمتوسط 23 مليون ليرة شهرياً.

نداء الوطن / رماح هاشم

قال: يُعاني اللبناني "الأمرَّيْن" من ارتفاع أسعار المحروقات التي "تكويه" بنارها، حيث أصبح ارتفاع كلفة النقل يتحكَّم بكافّة تحرَّكاته اليوميّة ممَّا يضطرَّه في مُعظم الأحيان إلى إلغاء موعد ما أو زيارة ما، وحتى «الكزدورة» باتت حُلمًا بعيد المنال، إذْ وصل سعر صفيحة البنزين حتى كتابة هذه السطور إلى 757 ألف ليرة وهو مستوى لا تتحمَّله غالبية اللبنانيين، كما بلغ سعر صرف الدولار مستوى 40 ألف ليرة.

نداء الوطن / ألان سركيس

أوضح أن جلسة الخميس الانتخابية لم تحمل أي حدث جديد. ارتفع "رقم" رئيس حركة "الإستقلال" النائب ميشال معوض، بينما أصرّ "حزب الله" والحلفاء على استخدام الورقة البيضاء. لم يصل الحوار بين القوى المعارِضة إلى نتيجة بعد، فظلّ التباعد سيّد الموقف ولم تتبدّل موازين القوى الداخلية، بينما لم يستطع الفريق المسيحي الحليف لـ"حزب الله" فرض إيقاعه للتوافق في ما بينه. ومع تحديد الرئيس نبيه بري يوم الإثنين المقبل موعداً للجلسة الإنتخابية، دخلت البلاد في الأيام العشرة الأخيرة من مهلة إنتخاب رئيس الجمهورية، وفي هذا الوقت يتحوّل المجلس النيابي إلى هيئة ناخبة مهمتها إنتخاب رئيس جديد للجمهورية فقط لا غير. وقال أن المعطيات المتوافرة سواء كانت داخلية أم خارجية لا تشجّع على التفاؤل، إذ إن غياب الإسم الجامع يدلّ على أن البلاد متجهة نحو الفراغ الرئاسي للمرة الثالثة على التوالي في جمهورية ما بعد "الطائف".