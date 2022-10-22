وكالة الأناضول

السعودية والصين تبديان استعدادهما لحفظ استقرار سوق النفط عالميا

أعربت السعودية والصين عن استعدادهما للتعاون بشأن المحافظة على استقرار أسواق النفط العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع عبر اتصال مرئي بين وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، ونظيره الصيني جانغ جيان هوا، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأوضح المسؤولان السعودي والصيني أن المملكة "ستظل الشريك والمصدّر الأكثر موثوقية لإمدادات البترول الخام للصين".

وشحنت السعودية، أكبر مورد نفطي للصين، 58.31 مليون طن نفط بين يناير/ كانون الثاني وأغسطس/ آب 2022، مقابل 55.79 مليون طن من روسيا، أي بزيادة 7.3 بالمئة عن الفترة نفسها من 2021، حسبما ذكرته قناة العربية السعودية في 20 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأشار الجانبان، إلى أهمية أن يتبادل بلداهما الآراء باستمرار، بصفتهما من أهم الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة عالميا.

وأكد الوزيران "استعدادهما للتعاون في المحافظة على استقرار سوق النفط العالمية، واستمرارهما في التواصل الفعال، وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المستقبلية"، وفق الوكالة.