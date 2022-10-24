TL

جاء اعلان المحكمة العليا الإسرائيلية التي رفضت بالإجماع الإلتماسات ضد التفاهم على ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان لتمنح الضوء الأخضر لحكومة يائير لابيد بتوقيع التفاهم مع لبنان.

المنار

استحقاقات حساسة تتزاحم في أسبوع ما قبل نهاية عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، منها ما مواعيده محددة كرابعة جلسات انتخاب الرئيس، وكذلك توقيع أوراق الترسيم بحلول الخميس، وفي المقابل استحقاقات لا تقل أهمية لكنها تبقى طي المجهول كتأليف الحكومة.

nbn

يوضح الرئيس بري أن الحوار الذي يسعى إليه يأتي تحت عنوان تأمين أوسع تأييد نيابي لانتخاب رئيس توافقي.

mtv

إنه أسبوع زاخر بالأحداث والتطورات. ففيه سيأتي الوسيط الأميركي إلى لبنان وسيتم توقيع اتفاق الترسيم، وفيه أيضاً سيزور وفد وزاري لبناني سوريا لبدء البحث في الترسيم البحري بين البلدين.

NTV

هذا الأسبوع سيكون أسبوع التوقيعات لكن على مستويات لا تزال مجهولة في ملف الترسيم البحري وقالت معلومات الجديد إن الوسيط الأميركي أموس هوكستين سيصل مساء الأربعاء إلى بيروت ويلتقي الخميس رئيس الجمهورية ميشال عون ليسلمه الرسالة الموقعة رسمياً من الولايات المتحدة تمهيداً للقاء الناقورة، حيث سيسلم الجانب اللبناني بدوره هوكستين الرسالة الموقعة من لبنان.

OTV

إن رئيس الجمهورية، ومعه التيار الوطني الحر وسائر الحريصين على الكيان ومكوناته، يملكون مجموعة من الخيارات الكفيلة بمنع الانزلاق في المحظور.

LBC

في معلومات الـLBCI: الوسيط الأميركي يصل الأربعاء إلى لبنان، ويسلم رئيس الجمهورية نص الاتفاق الرسمي لترسيم الحدود صباح الخميس في بعبدا، على أن يقرر رئيس الجمهورية من سيوفد إلى الناقورة خلال اليومين القادمين.

الميادين

دانت مجموعة الدول السبع الصناعية، قيام ​روسيا​ بـ "خطف" مسؤولين كبار بمحطة ​زابوريجيا​ للطاقة النووية في ​أوكرانيا​ ودعت إلى عودة السيطرة الكاملة على المحطة إلى أوكرانيا فوراً. وقالت المجموعة في بيان: "ندين خطف روسيا المتكرر لقيادات وموظفي محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية".

الجزيرة

أكد الرئيس ​الصيني شي جين بينغ بعد فوزه بولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي الحاكم، أنّ "العالم بحاجة" إلى بلاده، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية "شينخوا"، في ختام مؤتمر مكنه من تعزيز سلطته.

العربية

أفادت ​وزارة الخارجية السعودية​، بأنّ "وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، التقى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ​يوانا فرونتسكا​". وأكدت أنه جرى خلال اللقاء، استعراض آفاق التعاون بين السعودية و​الأمم المتحدة​، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والتطورات في لبنان، والجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن".