لبنان الحر

أكد رئيس حزب ​القوّات اللبنانيّة​ ​سمير جعجع​ أن "أطرف ما في الإنتخابات الرئاسيّة هو أن جميع الكتل والنواب يدعون أنهم لا يقبلون الفراغ ويشددون على ضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها، في حين أن ما يقومون به لا ينطبق أبداً مع ادعاءاتهم"، مشيراً إلى أنه لم يتمكن حتى اللحظة من فهم شعار "من خارج الإصطفافات".

صوت لبنان

ذكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية أمل أبو زيد، أنّ "الاتصال الهاتفي الذي جرى بين رئيس الجمهورية والرئيس السوري، كان خطوة طبيعية، واستكمالاً للخطوة الأولى التي تمت بين لبنان وإسرائيل، بمساعي الولايات المتحدة، وبرعاية الأمم المتحدة".

radio orient

أوضح النائب ​سجيع عطية​، بأن "عضوين من "كتلة الإعتدال الوطني" منحا صوتيهما بالجلسة السابقة لانتخاب رئيس الجمهورية للنائب ​ميشال معوض​، وقد يزيد هذا الرقم، لكن وصول معوض شبه مستحيل إذا بقي الانقسام على حاله".

اذاعة النور

اعتبر الشيخ ​أحمد قبلان​ أن "البلد بمأزق سرطاني وتفريغ المؤسسات الدستورية انتحار، وانتخاب رئيس جمهورية ضامن للمصالح الوطنية ضرورة إنقاذية للبنان، والحل يجب أن يكون عبر مطبخ المجلس النيابي، والبلد لا يحتمل كتلاً نيابية صماء. فلبنان بمأزق تاريخي ويحتاج إلى خيارات نيابية تاريخية، والوقوف بنصف الطريق انتحار".

صوت المدى

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​هاني قبيسي​ أن "بعض الساسة في بلدنا يقولون لا نريد رئيساً نصفه للمقاومة ونصفه للسيادة، عن أي سيادة يتحدثون وما هي مواصفات السيادة وما حدود السيادة في قانوننا وفي الدستور اللبناني.