حذر مدير العمليات البحرية الأميركية الأدميرال مايكل غيلداي، من أن الصين قد تحاول "غزو تايوان" اعتباراً من العام الحالي، مؤكداً ضرورة أن يكون الجيش الأميركي جاهزاً للرد على ذلك.

أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، في محادثة مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، أن سلطات كييف لا تعتزم تصعيد الصراع في أوكرانيا، مضيفاً أن لندن مستعدة للمساعدة في حل الأزمة.

علق الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي على دور باريس في محاولة حل الأزمة الأوكرانية قائلاً إن الاتحاد الأوروبي فقد الكثير من الوقت والمجال للمناورة في هذا الشأن وقال ساركوزي لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية، إن فرنسا على وجه الخصوص والاتحاد الأوروبي ككل يواجهان مشاكل سياسية في محاولتهما مناقشة الوضع الصعب في أوكرانيا بشكل بناء وانتقد ساركوزي موقف المؤسسات الأوروبية من القضية الأوكرانية.

نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصادر موثوقة بدول مختلفة بما فيها أوكرانيا، أن هناك مؤشرات على إعداد نظام كييف استفزازاً باستخدام ما يسمى بـ"القنبلة القذرة" أو الأسلحة النووية منخفضة القوة. وأشارت الوكالة إلى أن هذا الاستفزاز، الذي يخطط لتنفيذه داخل أراضي أوكرانيا، يهدف إلى اتهام روسيا باستخدام أسلحة الدمار الشامل في مسرح العمليات الأوكراني وبالتالي شن حملة قوية على روسيا في العالم بغية تقويض الثقة بموسكو.