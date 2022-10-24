قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن حكومته لم تحظ بـ"قاعدة شعبية" تتيح لها الاعتماد على "حلول راديكالية... غالبًا ما تكون شعبوية ولها ثمن سياسي باهظ"، في معرض تعليقه على الأزمة الاقتصادية في بلاده.

أعلنت السلطات السعودية عن ضبط 17114 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع، وترحيل أكثر من 9 آلاف منهم.

أكد مكتب رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، استمرار السوداني في المباحثات مع الكتل السياسية المشتركة في الحكومة القادمة. وفي بيان له، قال مكتب السوداني: "يؤكد مكتب رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، استمراره في المباحثات مع الكتل السياسية المشتركة في الحكومة القادمة، وإجراء المقابلات مع مرشحي هذه القوى للمناصب الوزارية في الحكومة الائتلافية الجديدة". وأوضح المكتب أن "مقابلات المرشحين تكون عبر لجنة مختصة تضم مجموعة من الاستشاريين، ويرأسها رئيس الوزراء المكلف".