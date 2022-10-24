اللواء – احمد زين الدين

أوضح أنه على مسافة أسبوع من نهاية عهد الرئيس الاستقلالي الثالث عشر، يعقد المجلس النيابي جلسة جديدة لانتخاب الرئيس الرابع عشر يتوقع الجميع أن تكون كسابقاتها من الجلسات التي لم تسفر عن أي نتيجة، وبهذا سيزدحم الأسبوع الفاصل عن نهاية العهد بالمحطات والمواعيد، تبدأ مِن جلسة اليوم التي لن تنتج جديدا ، الى زيارة الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين لبنان المتوقعة الأربعاء لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، مرورا بمغادرة قافلة نازحين سوريين من لبنان الى بلادهم قدرت بأنها ستضم أكثر من ستة الاف نازح.

الجمهورية - د. فؤاد زمكحل

لفت إلى أنه لا شك أنّ كل اللبنانيين رحّبوا بالإتفاق الأخير الذي تمّ بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البحرية، ويتمنون بدء التنقيب قريباً للاستفادة من الثروة الغازية، وان النقطة الأهم هي أننا تجاوزنا هواجس الخوف وشبح الحروب التي كانت تعصف بنا عقوداً من الزمن، فشبه السلام والإستقرار على الحدود الجنوبية سيكون له تداعيات إيجابية على لبنان. ولفت أيضاً ان الشيطان يكمن في التفاصيل، ومشكلتنا لم تكن يوماً بالمشاريع والخطط، بل بالتنفيذ والملاحقة وتمنّى ألاّ يضيّع لبنان هذه الفرصة الذهبية الأخيرة لإعادة النهوض.

باتريسيا جلاد – نداء الوطن

قالت أنه بعد أن تخطى سعر صرف الدولار عتبة الأربعين ألف ليرة خلال الأسبوع الماضي، وبعد أن أعدّت المصارف عدّة صرّافاتها الآلية لإنجاز عمليات "صيرفة" فيما أبوابها لا تزال مقفلة، فاجأ مصرف لبنان أمس الأحد اللبنانيين بإصدار بيان من بضعة أسطر أعلن فيه أنه سيقوم حصراً من خلال منصة "صيرفة"، ببيع الدولار الأميركي بدءاً من يوم الثلثاء "ولن يكون شارياً للدولار عبر SAYRAFA من حينه وإلى إشعار آخروبعد دقائق معدودة من إصدار بيان "المركزي"، تهاوى سعر صرف الدولار من 40500 ليرة الى 35500 ليرة لبنانية قبل أن يرتفع مجدّداً الى 37200 ليرة لبنانية.