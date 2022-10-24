روسيا اليوم

أردوغان: نعمل مع بوتين على تجاوز أزمة الغذاء في إفريقيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يعمل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين للتغلب على أزمة الغذاء في الدول "ضعيفة النمو". وفي 22 يوليو الماضي، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف في إسطنبول، بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية. ويشمل هذا الاتفاق الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا. ونقلت صحيفة "يني شفق" عن أردوغان قوله: "في محادثاتنا الأخيرة مع السيد بوتين، اتخذنا خطوات لمعرفة ما يمكننا تقديمه لمساعدة البلدان ضعيفة النمو أو غير المتطورة، لا سيما البلدان الأفريقية.