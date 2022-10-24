وكالة الأناضول

موسكو: الناتو يقترب من مستوى خطر ينذر بالصدام مع روسيا

حذرت وزارة الخارجية الروسية، من أن الناتو يقترب من مستوى خطر ينذر بالمواجهة العسكرية المباشرة مع موسكو، جاء ذلك بحسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم" عن كونستانتين فورونتسوف نائب مدير إدارة عدم الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية. وقال فورونتسوف، متحدثاً في الأمم المتحدة في إطار الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "دول حلف شمال الأطلسي تفضل أن تلتزم الصمت حول ضلوعها في الأزمة الأوكرانية، ولكن، لا يمكنك إخفاء الحقيقة، فهذه الدول تتسابق في تقديم الدعم لنظام كييف، وتواصل إمداده بالأسلحة والذخائر والمعلومات الاستخباراتية، وتدريب جنوده، وإدارة العمليات القتالية". وأضافت: "وبالتالي هم يقتربون من خط الخطر الذي ينذر بالصدام العسكري المباشر مع روسيا". ولفت فورونتسوف إلى أنه وفقاً لمعهد "كيل" للاقتصاد العالمي، وصل إجمالي المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا إلى 42.3 مليار دولار.