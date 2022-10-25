TL

أسبوع استثنائي يعيشه لبنان بدءاً بالجلسة الرابعة لانتخاب رئيس للجمهورية التي كانت كسابقاتها وصولاً إلى الأحد المقبل: أحد مغادرة الرئيس العماد ميشال عون قصر بعبدا قبل يوم واحد من انتهاء ولايته الرئاسية وسط احتفالية شعبية للتيار الوطني الحر.

المنار

في آخر أسبوع متاح لمنع الفراغ ووضع البلاد على سكة التوافق نحو خيار الاستنقاذ، لم يختر البعض المصر على المناورة والارتهان لمشاريع الخراب، إلا تضييع ما تبقى من آمال، فتراهم يقفون على منابر الجلسات النيابية لانتخاب رئيس للجمهورية، يمعنون بتكريس الانقسام، ويرفضون كل لغة للتواصل من أجل إنتاج رئيس توافقي للبلاد.

nbn

هو سيناريو مكرر لإستحقاق يجب أن يكون معجلاً شهدته الجلسة النيابية الرابعة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وفيما لم يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعداً لجلسة جديدة هذا الأسبوع, علمت الNBN أن الرئيس بري بدأ مروحة مشاورات بعيدة عن الأضواء لترجمة مسعاه المتعلق بإطلاق ورشة حوار للتوافق على الملف الرئاسي.

mtv

إنه بلد المهازل، على أنواعها، في البرلمان وخارجه! فما حصل تحت قبة مجلس النواب في الجلسات الثلاث الفائتة تكرر اليوم. فارق بسيط سجل يتمثل في الأرقام.

NTV

طريق الشام-بيروت مقطوعة لعدم التنسيق.. ودمشق اعتذرت عن استقبال وفد الترسيم اللبناني البحري في رسالة كان لها وقع الخيبة على دولة لبنانية حددت مواعيدها ولم تبلغ الدولة السورية بها فقد تسلمت وزارة الخارجية اليوم من السفارة السورية رسالة اعتذار عن استقبال وفد الترسيم اللبناني، وربطت الأمر بعوائق لها صلة بالمواعيد المتضاربة.

OTV

على خط الترسيم الحدودي البحري الجنوبي، بات الأمر محسوماً: الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين في لبنان الأربعاء، على أن يلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الخميس، قبيل إتمام الإجراءات المطلوبة في الناقورة ليصبح الاتفاق ساري المفعول.

LBC

للمرة الأولى في جلسات انتخاب رئيس للجمهورية، ينال الخط 29 عشرة أصوات، من خلال التصويت للدكتور المؤرخ عصام خليفة صاحب الرأي الذي يقول إن لبنان تنازل عن الخط 29 واكتفى بالقبول بالخط 23.

الميادين

أعلن قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في ​الجيش الروسي​ اللفتنانت جنرال إيغور كيريلوف، أنّه "وفقًا للمعلومات المتوفرة لدينا، فإن منظمتين في أوكرانيا لديهما تعليمات محددة لصنع ما يسمى بـ" القنبلة القذرة"، وهذا العمل في المرحلة الأخيرة".

الجزيرة

رأت رئيسة مجلس النواب الأميركي ​نانسي بيلوسي​، أن الرئيس السابق ​دونالد ترامب​ جبان للغاية، لينفذ أمر استدعاء من ​الكونغرس​ يجبره على الإدلاء بشهادته أمام لجنة خاصة تحقق في دوره في هجوم السادس من كانون الثاني 2021 على ​مبنى الكابيتول​.

العربية

أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد لقائه رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إلى "أننا كأوروبيين في البلدان المجاورة، كشعوب صديقة، يجب أن نواصل كل العمل الذي بدأ مع إيطاليا، وننجح معاً بالحوار والطموح المدينين به لشبابنا وشعوبنا".