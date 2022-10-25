لبنان الحر

أشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إلى أنّنا "ما رح نفتح شمبانيا بس يخلص عهد رئيس الجمهوريّة ميشال عون"، على الرّغم من كلّ المآسي الّتي حصلت خلال 6 سنوات. يوم انتهاء ولاية الرّئيس عون هو يوم للحزن وليس للفرح، نظرًا للوضع الّذي وصلنا إليه، وعمّمنا على المنتسبين كافّة لـ"القوّات اللّبنانيّة" بعدم المشاركة بأيّ تحرّك".

صوت لبنان

أشار وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ​وليد فياض​، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ في السراي الحكومي، إلى "أننا عقدنا لقاء للبحث في موضوع الحصول على الفيول من أجل زيادة ساعات التغذية، وللتمكن من إعطاء الكهرباء بسعر أرخص، أي بنصف سعر المولدات الخاصة، بحسب خطة الطوارئ التي كنا وضعناها".

radio orient

وقّع وزيرا الزراعة والصناعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن وجورج بوشكيان والمدير العام لمعهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرنّ مذكرة تفاهم بين الوزارتين والمعهد تقضي باعتماد مختبرات المعهد للقيام بفحوصات المنتجات الغذائيّة المستوردة، والمنتجة محلياً المعدّة للاستهلاك المحلي أو للتصدير وفقاً للوائح الفحوصات وأسعارها والمهل القصوى لإنجازها والمعايير العلمية المعتمدة لكل عيّنة.

اذاعة النور

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، إلى أنّ "هناك من يصر على جعل رئيس الجمهورية رمز انقسام الوطن، ونحن نصر على أن يكون رمز وحدة الوطن، وعلى أن يكون ضمن اتفاق الكتل النيابية".

صوت المدى

ذكر المكتب السياسي لحركة أمل​ في بيان صدر بعد اجتماعه الدوري برئاسة ​جميل حايك​ وحضور الأعضاء، أنه "مع اقتراب موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية والأجواء بعدم إمكانية الوصول إلى إنتخاب رئيس جديد، نشدد على أهمية تلاقي إرادات ​الكتل النيابية​ على حوارٍ جدّي وتواصل مفتوح ومباشر بعيداً عن المواقف المسبقة كما أعلن رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ من أجل الوصول إلى تفاهم وإتفاق على إسم الرئيس المقبل، وبما يسمح بانتظام أدوار كل ​المؤسسات الدستورية​، ويحمي مصالح جميع اللبنانيين القلقين من منطق الفراغ، خصوصاً في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية التي تضرب شبكة الأمان للمواطن اللبناني".