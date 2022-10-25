اتّهمت أوكرانيا روسيا الإثنين بتعمّد تأخير أكثر من 165 سفينة لشحن الحبوب من خلال تمديد عمليات التدقيق التي تجرى تطبيقاً لاتفاق مبرم بشأن هذه الإمدادات الحيوية لبلدان عدة في إفريقيا وآسيا.

قُتل عشرة جنود على الأقل وأصيب خمسون الإثنين في "هجوم إرهابي" في مدينة دجيبو التي يحاصرها الجهاديون منذ ثلاثة اشهر في شمال بوركينا فاسو، وفق ما أفادت هيئة الأركان في جيش بوركينا.

قُتل 13 شخصًا على الأقل بعدما احترقت سفينة على متنها المئات في شرق إندونيسيا الاثنين، حسبما قال مسؤول في قطاع النقل. واشتعلت النيران في السفينة "كاي ام اكسبرس كانتيكا 77" KM Express Cantika 77 قبالة ساحل تيمور الشرقية في مقاطعة نوسا تينغارا الشرقية، ما دفع الركاب اليائسين للقفز منها.

اتهم وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند الاثنين الصين بالتدخل في النظام القضائي الأميركي، خلال إعلانه توجيه اتهامات الى 13 مواطنًا صينيًا قال إنهم يعملون لحساب الاستخبارات الصينية. وقال إن ثلاث قضايا منفصلة أظهرت أن "حكومة الصين سعت للتدخل في حقوق وحريات الأفراد في الولايات المتحدة، وتقويض نظامنا القضائي الذي يصون هذه الحقوق".

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الإثنين أن طهران لن تبقى "غير مبالية" في حال ثبت أن روسيا استخدمت مسيّرات إيرانية الصنع في الحرب ضد أوكرانيا، في ظل اتهامات بهذا الشأن من كييف وحلفائها.