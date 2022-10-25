القدس - فلسطين

اشتية من اندونيسيا : نأمل دعم فلسطين وإنهاء الاحتلال والاعتراف بالدولة

قال رئيس الوزراء محمد اشتية: "تواجه القضية الفلسطينية العديد من التحديات وانشغال العالم بقضايا أخرى، وهذا خلق فراغا سياسيا بحاجة الى ملء بجهد دولي، ونقدم لكم الشكر والتقدير على دعم اندونيسيا اللامتناهي وغير المحدود للقضية الفلسطينية، وللجهود الفلسطينية من أجل نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

وأضاف رئيس الوزراء: "أنقل لكم ولحكومتكم ولشعبكم تحيات الرئيس محمود عباس، ونقدم لكم جزيل الشكر على حفاوة الاستقبال، وعلى وما استمعنا له من نصائح تؤكد على أهمية الوحدة الوطنية بإنهاء الانقسام لتكون الجبهة الفلسطينية موحدة في مواجهة الاحتلال والتحديات التي يواجهها شعبنا الفلسطيني". جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي، عقده مع رئيس جمهورية اندونيسيا جوكو ويدودو، في قصر بوجور الرئاسي، بحضور وزير الخارجية رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى اندونيسيا زهير الشن، ورئيس سلطة النقد فراس ملحم، ووزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، ووزير التجارة بجمهورية إندونيسيا ذو الكيفلي حسن.