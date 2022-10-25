اللواء – عمر البردان

قال إنه مع غموض السيناريوهات التي قد يلجأ إليها الرئيس عون، عند انتهاء ولايته، إذا تعذر انتخاب رئيس جديد، فإن هناك من يعوّل على مبادرة الرئيس بري الذي يتجه إلى توجيه الدعوة للكتل النيابية والقوى السياسية، لإقامة حوار من أجل التوافق على انتخاب الرئيس العتيد، بعدما تبيّن له أن الأبواب تبدو موصدة أمام انتخاب رئيس في وقت قريب، في ظل تزايد حديث عن أن التسوية الرئاسية تطبخ على نار هادئة، حيث خطوط الاتصال مفتوحة بين لبنان والخارج، من أجل إيجاد مناخات ملائمة، توصل للتوافق على اسم شخصية تشكّل مخرجاً للكتل النيابية من مأزقها، وإن تطلّب ذلك المزيد من الوقت، على وقع ارتفاع وتيرة الحراك السعودي - الفرنسي المتعدد الاتجاهات، بعدما نقل عن مسؤولين سعوديين وفرنسيين، قولهم أنه لا يمكن للبنان أن يعبر إلى شاطئ الأمان، دون انتخاب رئيس جمهورية يعيد الثقة الخارجية، ومن ثم يصار إلى تأليف حكومة قادرة على الإيفاء بالتعهدات الإصلاحية التي يحتاجها لبنان للمرحلة المقبلة.

نداء الوطن – غادة حلاوي

أوضحت انه هناك خمسة أيام متبقية من ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الرئاسية. نهاية الأسبوع سيُسدل الستار على عهد كان الأصعب في تاريخ الجمهورية. لكن كلّ ما حصل وصار أدّى إلى إرجاء تشكيل الحكومة بحجج واهية كان يمكن تلافيها لو لم يكن لكل جهة حساباتها ومحاولاتها لتثبيت قواعدها الحكومية. وقال إن المفاوضات الحكومية تشير إلى أنّ الفراغ الرئاسي سيكون طويلاً وبسببه فإن العين على الحكومة. تلك الحكومة المرجح أن تبصر النور نهاية الأسبوع الجاري أي في الدقائق الأخيرة لنهاية عهد عون في حال صدق الطرفان المعنيان بالتشكيل بتعهداتهما أمام الجهات العاملة على خط تشكيل الحكومة.

الديار – جويل بو يونس

لفتت إلى أنه بانتظار يوم الخميس 27 تشرين الأول الذي سيدخل التاريخ من باب إنهاء أصعب الملفات: نهاية الترسيم البحري مع "اسرائيل"، فقد فتحت طريق الترسيم مع كل من سوريا وقبرص وسط معلومات تفيد بأن الجانب القبرصي يصل مطلع الأسبوع المقبل إلى لبنان للقاء المعنيين، فيما كلف الرئيس عون نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب ترؤس الوفد اللبناني إلى دمشق يوم الأربعاء المقبل لإجراء لقاءات في سوريا، بهدف مناقشة مسألة الترسيم البحري، ويضم الوفد اللبناني بوصعب ومدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم ووزيري الاشغال والخارجية وعضوي مجلس ادارة هيئة قطاع النفط وسام شباط ووسام ذهبي.