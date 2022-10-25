وكالة الأناضول

لافروف: لدى أوكرانيا معاهد علمية تمتلك تكنولوجيا لإنتاج "قنابل قذرة"

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن هناك معاهد علمية في أوكرانيا لديها تكنولوجيا لإنتاج "قنابل قذرة".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، في العاصمة موسكو.

وأوضح لافروف أن بلاده "منشغلة حالياً بمنع هذا الاستفزاز"، وأنها ستتمكن من ذلك.

ولفت لافروف إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أجرى عدة اتصالات مع نظرائه في تركيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، لبحث هذه القضية.

وتابع قائلاً: "هناك معلومات محددة حول المعاهد العلمية في أوكرانيا التي لديها تكنولوجيا لإنتاج القنابل القذرة. لقد أكدنا هذه المعلومات من مصادر مختلفة تفيد بأن هذا ليس شكًا فارغًا".

وكانت وكالة "نوفوستي" نقلت عن مصادر وصفتها بالموثوقة في عدة دول، بما فيها أوكرانيا، أن "هناك مؤشرات على إعداد نظام كييف استفزازاً باستخدام ما يسمى بالقنبلة القذرة أو الأسلحة النووية منخفضة القوة".

وفي ما يخص اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، قال لافروف: "الأمم المتحدة أعطت معلومات متناقضة حول هذه المسألة، 5 إلى 7 بالمئة فقط من الحبوب الأوكرانية يتم تسليمها إلى البلدان الفقيرة، بينما يذهب نصف الحبوب الأوكرانية إلى دول الاتحاد الأوروبي".

ولفت لافروف إلى أنه لا يوجد تقدم بشأن شحن الحبوب والأسمدة الروسية، مشيراً إلى أن "الشق الآخر من اتفاق الحبوب لم يُنفذ عملياً".