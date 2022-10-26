وكالة الأناضول

وزير تركي: نبذل جهودًا لإبقاء الحوار مع اليونان رغم استفزازاتها

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن بلاده تبذل جهودًا كبيرة لإبقاء قنوات الحوار مفتوحة دائمًا مع اليونان رغم جميع الأفعال والخطابات المستفزة لها.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لمعرض الصناعات الدفاعية والطيران، في إسطنبول. وشدد أن تركيا تحترم وستواصل احترام حدود الدول الجارة وحقوقها السيادية، مستدركًا بالقول:" هدفنا الوحيد يتمثل بضمان أمن بلادنا وشعبنا، كما ننتظر من جيراننا احترام حقوقنا السيادية والتصرف وفقًا للقانون الدولي والمنطق والعقل".

وأضاف:" وفي هذا السياق، فإننا على الرغم من كل الأعمال والخطابات الاستفزازية، نبذل جهودًا كبيرة لإبقاء قنوات الحوار مع جارتنا اليونان مفتوحة دائمًا، ونمد يد السلام من أجل استقرار منطقتنا". وشدد أن تركيا مصممة وعازمة وقادرة على حماية حقوقها ومصالحها في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط، بما في ذلك قبرص.