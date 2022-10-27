لبنان الحر

استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب وفداً من الكونغرس الاميركي و”تاسك فورس فور ليبانون” وتم البحث في المواضيع السياسية والاقتصادية متمنين الاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة للعمل على تحسين الاوضاع. كما طالب الوفد بتسريع التحقيقات في انفجار المرفأ وتأمين التيار الكهربائي وأمور حياتية اخرى.

صوت لبنان

انطلقت الرحلة الطوعية لمئة عائلة من النازحين السوريين من نقطة تجمع الشاحنات والآليات والجرارات الزراعية في وادي حميد باتجاه مدينة الملاهي في جرود عرسال على السلسلة الشرقية، نحو النقطة الحدودية الى معبر الزمراني فالقلمون الغربي نحو قرى فليطة الجراجير المشرفة، النبك ودير عطية.

radio orient

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، ​السفير البابوي​ لدى لبنان المونسنيور باولو بورجيا في السراي الحكومي، في زيارة تعارف لمناسبة تسلمه مهامه حديثا، وخلال اللقاء تمت مراجعة العلاقات ببن لبنان و​الفاتيكان​ وتجديد تأكيد اهتمام الكرسي الرسولي بلبنان وابنائه.

اذاعة النور

اعلن المكتب الإعلامي للرئيس نبيه برّي أن لا جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية غداً على أن يُحدّد موعد الجلسة المقبلة لاحقاً

صوت المدى

التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري.