وكالة الأناضول

قايمقجي يؤكد أهمية منصة الاستثمار التركية مع الاتحاد الأوروبي

أكد نائب وزير الخارجية التركي فاروق قايمقجي، على أهمية منصة الاستثمار التركية التي تم تأسيسها بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، معربًا عن أمله في أن يساهم التعاون المالي في بدء عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب مشاركته في اجتماع الحوار التجاري رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الذي نُظّم بالتعاون بين اتحاد الغرف والبورصات التركية واتحاد الغرف التجارية والصناعية الأوروبية.

وأوضح قايمقجي أن تركيا لديها تطلعات بخصوص بدء المفاوضات بشأن تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي وكذلك رفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك.

وتابع قائًلا: "منصة الاستثمار التركية يجب أن تكون علاوة على المساعدات المالية الممنوحة لتركيا بصفتها بلدًا مرشحًا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".