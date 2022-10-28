الديار 28-10-2022

هالاند "يعرج" ويثير فزع جماهير سيتي

اثار النروجي إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي، حالة من القلق بين جماهير فريقه بعد ظهوره في مقطع فيديو مؤخراً. هالاند تعرض للإصابة خلال مباراة مانشستر سيتي مع بوروسيا دورتموند الألماني، في الجولة 5 من دوري أبطال أوروبا، بما أدى لخروجه مصاباً بين الشوطين.

نداء الوطن 28-10-2022

غران بري المكسيك: فريشتابن لرقم قياسي

يسعى الهولندي ماكس فيرشتابن، المتوّج بطلاً للعالم للعام الثاني على التوالي، إلى الانفراد بالرقم القياسي في عدد الانتصارات في موسم واحد، عبر الفوز في سباق جائزة المكسيك الكبرى، المرحلة العشرين من بطولة العالم للفورمولا واحد. حقق فيرشتابن، الذي حسم اللقب العالمي في الجولة الثامنة عشرة في اليابان، 13 فوزاً حتى الآن هذا الموسم، آخرها في جائزة الولايات المتحدة الكبرى، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم الألمانيين مايكل شوماخر (13 من أصل 18 سباقاً مع فيراري في 2004) وسيباستيان فيتيل (13 من أصل 19 مع ريد بول بالذات في 2013). وفيرشتابن هو السائق الوحيد الفائز ثلاث مرات في المكسيك (2017 و2018 و2021).