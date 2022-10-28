TL

شدد الامين العام لحزب الله في كلمة القاها بعد الظهر يوم أمس على ان ملف الترسيم ليس معاهدة دولية ولا ينطوي على تطبيع او اعتراف باسرائيل، مشيرا الى ان تل ابيب تقر بأنها لم تحصل على اي ضمانة امنية.

المنار

من بعبدا الى عين التينة والسراي ، فالناقورة حيث كانت آخر محطار قطار الترسيم، لم يسلم اللبنانيون للمحتل، ورفضوا اتمام المهمة قبل انسحاب الزوارق الصهيونية التي اخترقت المياه الاقليمية اللبنانية..

nbn

في عين التينة تقدير واشادة من آموس هوكشتاين بالرئيس بري الذي لعب دورا رائدا خلال السنوات العشر الأخيرة في قيادة هذا المسارودفعه قدما من اجل التفاهم الذي سيكون مهم جدا للبنان ويصب في مصلحة كل الشعب اللبناني.

mtv

لبنان واسرائيل وقعا رسالة الترسيم على نسختين، وتسلمهما الموفد الاميركي في الناقورة في موقعين مختلفين. اذا لا تلاق لبناني- اسرائيلي لا على الورق ولا في المكان.

NTV

لم يعد لبنان بلدا يشتهر بالحمضيات على كتب التاريخ فالوطن الواقع على فيلق الانهيار انتقل إلى عداد الدول النفطية، موقعا أول اتفاق من نوعه مع دولة عدو بوساطة أميركية أتاحت له البدء بالاكتشاف والتنقيب.

OTV

يوم تاريخي كالسابع والعشرين من تشرين الاول 2022، الذي توج فيه الرئيس العماد ميشال عون ولايته الرئاسية التي امتدت لست سنوات، وعهده الوطني الذي هو مسيرة حياة، بالتوقيع على رسالة ستفتح الآفاق أمام اللبنانيين.

LBC

الرئيس الأميركي جو بايدن عبر عن فخره بأن هنأ إسرائيل ولبنان على إبرام اتفاقھما رسميا, من أجل حل النزاع الحدودي البحري الذي طال أمده ، قائلا : "لقد اتخذ الطرفان اليوم الخطوات النھائية لدخول الاتفاق حيز التنفيذ، وتم تقديم الأوراق النھائية إلى الأمم المتحدة بحضور الولايات المتحدة.

الميادين

أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية ،إليزابيث بورن، أن "باريس تسعى للحفاظ على الحوار مع ​روسيا​ بشأن أوكرانيا"، مشيرة الى أن "بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا، ستظل روسيا قوة قوية وجارة للاتحاد الأوروبي، والدبلوماسية وحدها هي التي ستسمح بإيجاد حل طويل الأمد لهذا الصراع".

الجزيرة

أعلن ​الرئيس الصيني​، ​شي جين بينغ​، أنه "يجب على الصين والولايات المتحدة تعزيز التفاعل والتعاون، والمساهمة في زيادة المرونة واليقين وتعزيز السلام والتنمية في العالم كله".

العربية

أعلن ​خفر السواحل الإيطالي​، أنه تم العثور على جثتي مهاجرين وإنقاذ أكثر من 1150 قبالة سواحل صقلية، في وقت تهدد فيه الحكومة القومية الجديدة في روما بمنع سفينتين لإنقاذ ​المهاجرين​ تشغلهما منظمات خيرية من دخول المياه الإقليمية.