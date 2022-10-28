كشفت مصادر أمنية في تل أبيب أن الموقع الإلكتروني للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، تعرض لهجوم سيبراني في مطلع الاسبوع الجاري، وقفت وراءه مجموعة قراصنة روسية. وأكدت أن الهجوم تسبب في تعطيل الموقع لعدة دقائق. وقالت هذه المصادر، أمس، وفقاً لتقرير بث على شاشة "قناة 12" للتلفزيون الإسرائيلي، إن مجموعة قراصنة روسية تدعى "حاكنيت – الميليشيا الروسية" هي المسؤولة عن هذا الهجوم الذي نفذ عبر إرسال أوامر عديدة إلى خوادم الموقع، الأمر الذي أدى إلى انهياره لفترة محدودة.

سلم قيادي بارز في مجموعة "عرين الأسود" نفسه، و3 من رفاقه، إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، في خطوة أثارت الجدل وأظهرت بوادر خلافات بين المسلحين في المدينة التي تحاصرها إسرائيل منذ أكثر من أسبوعين، مستهدفة المجموعة التي اكتسبت تأييداً وتعاطفاً فلسطينياً واسعاً.