أفادت صحيفة "Yomiuri"، اليوم الجمعة، بأن الحكومة اليابانية توجهت للولايات المتحدة بعرض لشراء صواريخ "توماهوك" الأمريكية المجنحة. ونقلت الصحيفة اليابانية عن مصادر حكومية أن واشنطن ردت إيجابيا على هذه المبادرة، وأن المفاوضات حول إمدادات الصواريخ تمر بمرحلة نهائية. وذكرت أن القرار حول شراء هذا النوع من الأسلحة اتخذه وزير الدفاع الياباني، ياسوكازو هامادا، الذي تولى منصبه في أغسطس الماضي.

نشر عضو مجلس النواب الأمريكي الجمهوري، بول غوسر، رسالة دعا فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى فينيكس (أريزونا) لإجراء محادثات سلام فيها. وجاء في الرسالة: "أعزائي الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي، أكتب إليكم، أو إلى ممثليكم، لدعوتكم إلى فينيكس بولاية أريزونا لإجراء محادثات سلام". وبحسب غوسر، فإن موضوع المفاوضات يمكن أن يكون "تهدئة التوترات النووية، ووضع حد للحرب، وللموت والدمار الذي عصف بالبلدين". ويؤكد عضو الكونغرس أنه انتقل من القلق بشأن عدم وجود جهد لتحقيق السلام إلى الشعور بالحاجة إلى التصرف بمفرده.

قالت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية إن الأزمة الأوكرانية التي أثارتها الولايات المتحدة تسببت في تقويض الدول الأوروبية إلى حد كبير. وأوضحت الصحيفة أن الأزمة الأوكرانية أدت إلى ارتفاع التضخم في منطقة اليورو وبلوغه مستوى قياسيا، كذلك تسببت في أزمة حادة في قطاع الطاقة. وأضافت الصحيفة في مقال أن العديد من الخبراء يتفقون على أن الديمقراطيين سيفقدون أغلبيتهم في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، مشيرة إلى أنه إذا فاز الجمهوريون في انتخابات 8 نوفمبر المقبل، فإن واشنطن، وفقا للمحللين، ستغير سياستها تجاه أوكرانيا، على وجه الخصوص، وستقطع التمويل عن كييف.