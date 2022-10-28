استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، الشيخ محمد بن راشد آلـ مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، في قصر الاتحادية بالقاهرة، بالتزامن مع احتفال البلدين بمرور 50 عاما على العلاقات بينهما. وأكد السيسي على "ما يجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين من علاقات مودة وروابط تاريخية ومصير مشترك"، بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية. من جانبه، قال الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه على تويتر، إنه التقى السيسي بمناسبة احتفالات الدولتين بخمسين عاما من "العلاقات الاستثنائية"، مضيفا: "نقلت له ولشعب مصر الحبيب تحيات إخوتهم شعب الإمارات، وتمنياتهم بدوام الازدهار والاستقرار لمصر وشعبها وقيادتها". وأضاف: "شعب مصر شعب وفي، وقيادتها قيادة أصيلة. طوال خمسين عامًا كانوا معنا منذ بداية تأسيس دولتنا. كانت وستبقى مصر هي السند والذخر والظهر والأخ الذي لا نستغني عنه".

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الخميس، عن زيارة مرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المملكة، وعقد 3 قمم خلال الزيارة، مؤكدا على "العلاقات التاريخية والمتينة" بين البلدين، بحسب تعبيره. وترأس الأمير فيصل بن فرحان، الخميس، الاجتماع الرابع للجنة الشؤون السياسية والخارجية المنبثقة عن اللجنة الصينية السعودية المشتركة رفيعة المستوى، فيما ترأس الجانب الصيني وزير خارجية الصين وانغ يي، وذلك عبر الاتصال المرئي.