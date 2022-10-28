تناولت الصحف اليوم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، والترحيب الأميركي والفرنسي بهذا الاتفاق، إضافةً إلى ملف ترسيم الحدود، كذلك انعقاد القمة الأولى لجامعة الدول العربية الأسبوع المقبل في الجزائر، كما مراسم مغادرة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القصر الجمهوري يوم الأحد.

ترسيم الحدود

وقّع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا أمس رسالة تحمل موافقة لبنان على مضمون الرسالة الأميركية عن نتائج المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية التي سلمه إياها الوسيط الأميركي آموس هوكستين، وهي تؤكد أنّ "لبنان حصل على الحقول المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية كاملة والتي كان أودعها الأمم المتحدة العام 2011 واعتمدت في المرسوم الرقم 6433".

وبعد التوقيع، توجّه أعضاء الوفد اللبناني الرسمي إلى الناقورة لتسليم الرسالة الرئاسية إلى هوكستين، وتسليم ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جوانا فرونتيسكا رسالة وقعها وزير الخارجية تتضمن تأكيد الإحداثيات المرتبطة بالحدود البحرية اللبنانية لإيداعها الأمم المتحدة وفقاً للآليات المتبعة في قانون البحار. وضم الوفد المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، مفوض الحكومة لدى قوات اليونيفيل العميد منير شحادة، عضو مجلس إدارة هيئة النفط وسام شباط ورئيس مركز الاستشارات القانونية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير أحمد عرفة.

من جهته، أكّد الرئيس عون أنّ "إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عمل تقني ليست له أي أبعاد سياسية أو مفاعيل تتناقض مع السياسة الخارجية التي ينتهجها لبنان في علاقاته مع الدول. وشدد على "أننا أخذنا حقنا بالترسيم​ وزيادة، والترسيم سيسمح باستخراج ​الغاز​ والنفط لإخراج لبنان من الحفرة. هذه هديتي للبنانيين قبل أن أغادر". وأكد "أننا قمنا بترسيم الحدود​ كي لا نقع في حرب، وهو نتيجة مصلحة واستقرار وليس نتيجة سلام مع إسرائيل، ولا توجد أي ورقة أو إمضاء أو أي شيء آخر في عملية توقيع اتفاق الترسيم تؤدي إلى اتفاق سلام".

ثم انتقل الوسيط الاميركي الى السرايا حيث التقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وقال: "نأمل ان يكون ما تحقّق خطوة أساسية على طريق الافادة من ثروات لبنان من الغاز والنفط، بما يساهم في حل الازمات المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان، ويساعد الدولة اللبنانية على النهوض من جديد". واضاف: "انّ الاهتمام الشخصي للرئيس الاميركي جو بايدن والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أعطى دفعاً لمسار جديد في المنطقة ولدعم لبنان لاستعادة عافيته الاقتصادية".

وبعدها زار هوكستين الرئيس بري في عين التينة وقال: أقدّر دائماً صدق الرئيس بري وصراحته وجهوده التي كانت حافزاً للوصول الى ما توصلنا اليه اليوم املاً ان يكون محفّزاً إيجابياً للبنانيين وللاقتصاد. وبرأيي ان هذا اليوم هو يوم تاريخي ويصبّ في مصلحة الشعب اللبناني كله بحيث يستطيع تطوير اقتصاد جديد يتميز بالانفتاح والشفافية حيث تعود منفعته وموارده لكل اللبنانيين.. وتابع: هذا الاتفاق هو بين دولتين ولا علاقة له بنتائج الانتخابات الاسرائيلية.

وفي هذا السياق، أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أنّ "المهمة أنجزت" بعدما نجحت المقاومة في المهمة التي ألقتها قيادتها على عاتقها، معلناً انتهاء التدابير ‏والإجراءات والاستنفارات الاستثنائية والخاصة بملف المفاوضات والتي قامت بها المقاومة منذ عدة أشهر، إمّا لمنع العدو من استخراج الغاز في حال حاول ذلك قبل حصول لبنان على حقوقه، ولمواجهة أي اعتداء إسرائيلي. وأكد نصر الله أنّ المهمة انتهت "بانتصار كبير وكبير جداً للدولة والشعب والمقاومة في لبنان، وكانت تجربة مهمة ‏وغنية جداً تستحق التوقف عندها وعند نتائجها ودلالاتها" وهو ما سيتناوله في كلمة له مساء غد. كذلك قال إنّ "أي كلام عن التطبيع والاعتراف هو تجن"، مشيراً إلى أن المسؤولين في الدولة اللبنانية "لم يقدموا على أي خطوة تعطي شبهة تطبيع"، في تأكيد على أن لبنان انتزع حقوقه من دون أن يقدم ثمناً سياسياً يتصل بهويته وموقعه في الصراع مع إسرائيل، وهو هدف كان يسعى إليه الأميركي والإسرائيلي على حد سواء. ومن أبرز هذه المؤشرات رفض لبنان صورة مشتركة مع الوفد الإسرائيلي في الناقورة، إضافةً إلى حرصه على إجراء مفاوضات غير مباشرة مع العدو.

كذلك، غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على "تويتر": "لماذا تغيب الجيش من ابرام الاتفاق حول الترسيم الذي يثبّت الهدنة ويؤكّدها. واين هي الشركة الوطنية للنفط واين هو الصندوق السيادي؟ ان تحركات المسؤولين في هذا الشأن تثير الريبة وكأن الموضوع هندسة مالية اضافية مصيرها الضياع والهدر".

ترحيب خارجي بالاتفاق

صادَقت الحكومة الإسرائيلية أمس على اتفاق الترسيم، وأعلن مكتب رئيس وزراء اسرائيل يائير لبيد في رسالة قصيرة للصحافة، أنّ "الاتفاق البحري مع لبنان إنجاز دبلوماسي واقتصادي". وقال لابيد في مستهل اجتماع مجلس الوزراء "أنّ لبنان اعترف بدولة إسرائيل في اتفاق ترسيم الحدود البحرية. وهذا إنجاز سياسي، فليس كل يوم تعترف دولة مُعادية بدولة إسرائيل في اتفاق مكتوب أمام المجتمع الدولي بأسره". ولاحقاً، هنّأ الرئيس الأميركي جو بايدن لبنان وإسرائیل على إبرامهما الاتفاق رسمیًا واعتبر أن "هذه الاتفاقیة تقرّبنا خطوة واحدة من تحقیق رؤیة لشرق أوسط أكثر أماناً وتكاملاً وازدهاراً، ما سیوفّر منافع لكل شعوب المنطقة".

وأصدر وزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن بياناً هنأ فيه البلدين، وقال ان هذا "الانجاز التاريخيّ سيكون له تأثير عميق في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، ويظهر القوة التحويلية للديبلوماسية الأميركية". وأضاف: هذه الاتفاقية تبرز بشكل ذي معنى رؤية الولايات المتحدة لشرق أوسط أكثر أمنًا وتكاملًا وازدهارًا، وبنفس القدر من الفائدة لكل من إسرائيل ولبنان، سوف تعزّز مصالح اسرائيل الاقتصادية والأمنية فيما تشجع الاستثمار الأجنبي الذي تشتد حاجة الشعب اللبناني إليه، في الوقت الذي يواجه فيه أزمة اقتصادية مدمّرة. سوف تتمكن المنطقة وما حولها قريباً من جَني فوائد موارد الطاقة هذه، التي ستدفع قدما الأمن والاستقرار والازدهار.

كذلك، أصدرت سفيرة فرنسا في لبنان، السيدة آن غريو، بياناً ترحيبياً معتبرة "أنّه اتفاق تاريخي وخطوة كبيرة نحو الأمام من أجل إستقرار المشرق، وهذه مسألة بالغة الأهمية بالنسبة إلى كافة بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، بما فيها فرنسا، ومن أجل أمن إسرائيل ولبنان، وهما دولتان صديقتان لفرنسا. وهو، إذ يسمح باستثمار الموارد الغازيّة البحرية، سوف يساهم أيضاً في الازدهار لصالح الشعبين اللبناني والإسرائيلي"، وأضافت السفيرة الفرنسية "غير أنّ هذا الإتفاق لا يضع حدّاً للأزمة التي تعصف بشدّة بلبنان اليوم، فإستثمار الموارد النفطيّة على المدى المتوسط، علماً أنّ حجمها غير معروف اليوم، لا يكفي لمعالجة هذه الأزمة. وهذا الإتفاق لا يحلّ مكان الإصلاحات الإقتصادية والمالية الضرورية جداً ولا الاستقرار المؤسساتي الذي يتطلّبه الوضع اللبناني".

الملف الحكومي

في حوار مع الزميلة ندى اندراوس على شاشة "أل بي سي" مساء أمس أعلن فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنّ "لا إرادة حالية بتشكيل الحكومة، وقلت لميقاتي في آخر زيارة له إلى بعبدا: "فينا نشَكّل حكومة من هلق لـ الليل"، لكنه ذهب ولم يعُد "بيكون راح يعمل كزدورة باليخت قبل ما يرجع". وتابع: الحكومة الحالية لا تتمتّع بالثقة ولا يُمكنها أن تحكم. أنا على وشك توقيع مرسوم قبول استقالتها "ورح أعطيهم فرصة" حتى نهاية الولاية لتشكيل حكومة وفق معايير موحّدة ويكفي الحديث عبر الهاتف "وإذا باسيل مش مقتنع أنا بِقنعو". وأضاف: خسرتُ من ولايتي حوالي ثلاث سنوات بسبب حكومات تصريف أعمال وهذا أمر مرفوض، وهناك خطأ كبير في عدم تحديد الفترة المسموح بها لرئيس الحكومة المكلف وبتأليف الحكومة.

وعن دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى حوار قال عون: يحقّ لبرّي أن "يتشاور" مع الكتل النيابية وليس أن "يدعو للحوار"، وحتى إن انتهت ولايتي الرئاسية فلا يحق له أن يحلّ مكان رئيس الجمهورية، و"بالحوار كلّن بيطلعو زعلانين من بعضن" والتشاور أفضل.

وفي هذا السياق، ردّ الرئيس ميقاتي في الرد على الرئيس عون، فقال: تابعتُ ما قاله فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون في حديثه التلفزيوني، وأشاطر فخامته القول إنّ الدستور هو الحكَم والفصل في كل القضايا. وأضاف: أمّا بشأن ما تحدث عنه فخامته من مسائل خاصة ووقائع مُجتزأة ومحرّفة او غير صحيحة، فأكتفي بالقول بأسف: أحياناً تخون كبارنا الذاكرة فتختلط الوقائع بالتمنيات والحقائق بالاوهام.

وكشف مصدر حكومي أنّ الرئيس ميقاتي أعدّ "كل ما يلزم لتحصين حكومته بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية". وحول مقاطعة بعض الوزراء المقرّبين من رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، يضيف المصدر أنّ رئيس الحكومة مُتنبّه لهذا الامر ولن يسمح له بتعطيل عمل الحكومة وجلسات مجلس الوزراء قائلاً: عندما نسأل رئيس الحكومة عن عقد الجلسات يرد: "بجَاوبكن بعد ٣١".

القمة العربية

تعقد القمة الأولى لجامعة الدول العربية منذ تفشي جائحة فيروس كورونا الاسبوع المقبل في الجزائر، في ظل شغور رئاسي وعدم وجود حكومة أصيلة في لبنان، الامر الذي سيفقد لبنان فرصة اضافية لمحاولة اقناع عدد من الدول العربية الشقيقة لإنهاء عزله وإعادة احتضانه للخروج من الجحيم. غير ان مصدراً دبلوماسياً رفيعاً استبعد الوصول الى أي قرار عربي في شأن لبنان اولاً بسبب الشغور واستمرار التهرّب من الاصلاحات. وثانياً بسبب الخلافات العربية - العربية على كثير من القضايا المطروحة، وقد تأكدت خلال انعقاد مجلس وزراء الخارجية في جامعة الدول العربية في أيلول الماضي في القاهرة. وثالثاً، بسبب غياب أكثر المؤثرين في القضية اللبنانية ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الجديد الأمير محمد بن سلمان عن القمة.

مغادرة عون

بالنسبة الى اليوم الأخير من ولاية عون الرئاسية، قال المسؤول الاعلامي لرئاسة الجمهورية الزميل رفيق شلالا انّ المراسم الرسمية لمغادرة الرئيس عون قصر بعبدا ستبدأ الساعة 11 قبل ظهر الاحد المقبل، امّا المراسم الشعبية فستبدأ عند الـ11.30.