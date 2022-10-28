الجمهورية/ عماد مرمل

قال إنّه من المؤكّد انّ التوقيع على تفاهم الترسيم البحري يطوي مرحلة هدر الوقت والفرص، ويؤسس لحقبة جديدة في لبنان، قد تمهّد لتحولات إيجابية، في حال توافرت عدة الشغل المطلوبة وجرى التعاطي مع الكنز المفترض بنزاهة وبأعلى مقدار من المسؤولية. وفي هذا السياق، نوّه إلى مشكلة تتمثّل في ضعف جسم الإدارة التنفيذية التي ستتولّى مواكبة مرحلة الانتقال إلى عصر النفط والغاز والإشراف على كل تفاصيلها الإجرائية والتقنية التي تتطلب وجود طاقات مؤهلة لتأدية هذا الدور المستجد. وأشار إلى انّ عضوين في هيئة قطاع البترول المستمرة بالتكليف استقالا منذ فترة، بحيث غادر أحدهما إلى السعودية وذهب الآخر إلى فرنسا، عقب انحدار قيمة رواتب اعضاء الهيئة. وعُلم انّ هناك في هيئة إدارة قطاع البترول من لا يزال يدرس أيضاً إمكان المغادرة، ما لم تتحسن الأوضاع الاقتصادية. وتلفت الاوساط، إلى انّ المطلوب من الدولة ان تتحمّل مسؤوليتها وتؤدي واجبها في تحصين فريق العمل التأسيسي والأساسي، والذي لا يتجاوز عدده بين اعضاء الهيئة والخبراء الفنيون 25 شخصاً. وتؤكّد هذه الاوساط الاستعداد لتدريب كَوادر جديدة بديلة من تلك التي رحلت، ولكن ينبغي إيجاد حوافز مادية قادرة على استقطاب الطاقات اللبنانية وإقناعها بتوظيف قدراتها في قطاع البترول الناشئ في البلد. وتلفت اوساط الهيئة، إلى انّ إنجاز اتفاق الترسيم هو امر مهمّ سيُطلق مسار الاستكشاف والاستخراج بعد طول انتظار، الّا انّ ما لا يقلّ أهمية هو استكمال الجهوزية الإجرائية الضرورية لمواكبة ذلك المسار. داعيةً أصحاب القرار إلى أخذ هذا التحدّي على محمل الجدّ، واعتماد التدابير اللازمة لتعزيز مناعة العاملين في قطاع البترول.

نداء الوطن/ طوني كرم

تناول موضوع الملف الحكومي والشغور الرئاسي وقال لم يتمكّن الرئيس ميشال عون من التفاهم مع رئيس الحكومة المكلف لتشكيل حكومة لتجنّب لبنان الدخول في جولة جديدة ومتقدمة من إفراغ المؤسسات الدستورية، وسط إمعان غالبية القوى السياسيّة والنيابية في تكريس أعراف جديدة، تشكل مدخلاً للإطاحة بالنظام السياسي القائم، مع التسليم أنّ الفراغ واقع في 31 تشرين الأول. ومع شغور الرئاسة الأولى، تسقط غالبيّة المبادرات الرئاسيّة التي شغلت اللبنانيين لأسابيع، ما يدفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى إطلاق مساعيه الرامية إلى التوافق على رئيسٍ يجنّب البلاد المزيد من الفراغ، بعد سلسلة من الجولات التي كرّست عجز المجلس النيابي عن القيام بدوره في انتخاب رئيس للجمهورية. وينطلق الرئيس بري في مساعيه آملاً في أن تتوصل المساعي التي يقوم بها إلى الحدّ من تفاقم الخلافات بين الحلفاء المفترضين العاجزين عن تأمين الاحتضان النيابي المطلوب. وإن كان الحوار محط إجماع عند غالبيّة القوى السياسية، إلّا أنّ الصيغة التي ستتم بها الدعوة إلى هذا الحوار، والمواضيع التي سيناقشها تفتح الباب أمام التساؤل عمّا إذا كان الهدف انتخاب رئيسٍ للجمهورية، أو البحث في مستقبل الجمهورية ونظامها. وفي هذا السياق، قد يكون الحوار مجدياً للتوصل إلى حل خلافٍ ما أو التوصل إلى قواسم مشتركة بين المتخاصمين. أما فيما خصّ نواب الأمة فلا خصام بينهم ولكن تبرز إلى الواجهة المطالب المتجددة في تغيير النظام، والتي قد تبدأ من البحث في دور الرئيس المطلوب انتخابه وتقييده بشروط وبرنامج عمل ولا تنتهي في استحداث أدوار ومراكز أخرى رديفة للرئيس.