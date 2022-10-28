لبنان الحر

أشار النّائب مارك ضو، إلى أنّ "القوى التّغييريّة وجدت نفسها في تجمّع داخل المجلس، والعمل لم يتطوّر بسرعة"، مؤكّدًا أنّ "هناك حاجةً ضروريّةً لتحديد آليّات التّعاون، الّذي من شأنه أن يساعد في تنظيم القدرات الّذي يتطلّب وقتًا، بحيث يجب الاتّفاق على استراتيجيّة واضحة لاتّخاذ القرارات".

صوت لبنان

هنّأت السّفيرة الأميركيّة في لبنان دوروثي شيا، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، باتّفاق ترسيم الحدود البحريّة اللّبنانيّة الجنوبيّة، قائلةً: "تهانينا لحكومتَي لبنان وإسرائيل على إنجازهما اليوم التّرسيم التّاريخي لحدودهما البحريّة، في مراسم أُقيمت في الناقورة".

radio orient

اعتبر الرئيس الأميركي ​جو بايدن​، أنّ "اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ​لبنان​ وإسرائيل خطوة على طريق تحقيق رؤية لشرق أوسط أكثر أمنا وازدهارا"، مهنئًا "إسرائيل ولبنان على إبرام اتفاقهما رسميًا لحل النزاع الحدودي البحري الذي طال أمده".

اذاعة النور

رحّب الوزير السّابق وديع الخازن، بـ"إعلان نصّ الاتفاق النّهائي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية"، ورأى فيه "إنجازًا تاريخيًّا، وخطوةً رائدةً تُدخل لبنان في فلك الدّول النّفطيّة في العالم، مع ما يعكسه ذلك من بشائر اقتصاديّة، تُخرج كلّ قطاعاته ومفاصل الحياة فيه، من الحالة المَرضيّة والانهيارات والإفلاس".

صوت المدى

قدم رئيس اتحاد كشاف لبنان جورج غريب لرئيس مجلس النواب نبيه بري، برنامج عمل الإتحاد وأنشطته، متمنيًا دعمه بتأمين مقر دائم للاتحاد، كما تم تقديم درع الذكرى المئوية للاتحاد، وذلك خلال زيارته لبري على رأس وفد من الاتحاد.