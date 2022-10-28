وكالة الأناضول

ألمانيا: يجب استفادة الجميع من إمكانات منطقة شرق المتوسط

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن "منطقة شرق المتوسط غنية بالثروات"، وإنه يجب استفادة الجميع من تلك الإمكانات المتوفرة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الخميس، مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بالعاصمة اثينا التي يجري إليها زيارة رسمية.

وأوضح شولتس أنه تناول مع ميتسوتاكيس، التطورات المتعلقة بمنطقة شرق المتوسط، مبينا أن "الاستفادة من الإمكانات المتوفرة في هذه المنطقة ستصب في صالح شعوب الدول المطلة على هذا البحر".

وفيما يخص الخلافات القائمة بين تركيا واليونان، قال شولتس: "تحسين العلاقات بين أنقرة وأثينا لن يعود بالنفع لكليهما فحسب، بل لأوروبا والناتو أيضا، ويجب على أعضاء الناتو ألا يشككوا في سيادة بعضهم البعض".

وأعرب عن ثقته بأن الخلافات القائمة بين تركيا واليونان يمكن حلها من خلال القانون الدولي والحوار البناء.

من جانبه قال ميتسوتاكيس إن الشعبين التركي واليوناني يريدان حل الخلافات القائمة بالطرق السلمية.