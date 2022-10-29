TL

لبنان يترقب تلمس التداعيات الاقتصادية والمالية لتفاهم ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان واسرائيل الذي يشكل اتفاقا استثنائيا في إرساء معالم حقبة اقتصادية - استثمارية جديدة لكل منهما ، كما لشركائهما دولا كانوا ام شركات نفطية, حيث من المتوقع ان تدخل منطقة الحوض المتوسط في ظله حقبة متطورة في مجال الاستثمار النفطي والتعاون الإقليمي.

المنار

ملف الترسيم إنجاز لكل لبنان، وأن الكيان العبري الذي اعتاد أن يأخذ من العرب، استطاع لبنان أن يأخذ منه الحدود البحرية زائد حقل قانا كاملا، دون أي شائبة تطبيعية مع العدو، الذي قال الرئيس عون إن لا اعتراف به على الاطلاق.

nbn

طوى لبنان صفحة التواقيع على الوثيقة الأميركية المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع فلسطين المحتلة وفتح صفحة التفاوض مع قبرص التي حضر وفد منها اليوم الى لبنان مطلقا مسار التفاوض من دون وسيط.

mtv

على صعيد الترسيم مع قبرص الامور تتطور بسرعة قياساة، اذ اعلنت مصادر قصر بعبدا للـ "ام تي في" ان التفاوض انتهى اليوم ولم يبق سوى تطبيقه خلال ايام وفق الاليات المتبعة.

NTV

مصادر رئيس حكومة تصريف الأعمال فأكدت للجديد أن ميقاتي لن يدعو إلى جلسة إلا في حال الضرورة القصوى وهو لن يتسرع في الدعوة إليها حرصا منه على عدم الاستفزاز لكن العجلة الحكومية سوف تستمر على مستوى الوزراء .

OTV

رئيس الجمهورية كان أكد اليوم أنه سيبقى مدافعا عن لبنان رغم انه وجد ان هذا الدفاع بات صعبا وهو في مركز الحكم. وإذ لفت الى أن استقرار الوضع الداخلي تعزز من خلال فرض الامن وتحرير الجرود من الارهاب، فانه اعتبر ان السلام الاقتصادي سيتعزز بعد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية من خلال مصلحة الطرفين بالهدوء والاستقرار.

LBC

كهربائيا، يبدو أن هناك حلحلة تتعلق بتأمين الفيول ورفع ساعات التغذية، والشرط رفع التعرفة.

الميادين

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عميد الوكالة الجامعية للفرانكفونية سليم خلبوس، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن "السيسي أشاد بجهود الوكالة الجامعية للفرانكوفونية، مؤكدا الحرص على تعزيز التعاون مع كافة الأجهزة التابعة للمنظمة الفرانكفونية لدعم آمال وتطلعات شعوب الدول الأعضاء بالمنظمة، لاسيما من خلال التعاون لتعزيز التدريب الجامعي والبحث العلمي وتعظيم المهارات للكوادر والأجيال المستقبلية، ومشيرا إلى الأهمية القصوى التي توليها مصر للارتقاء بمستوى التعليم كوسيلة أساسية داعمة للدولة في مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف والغايات".

الجزيرة

أعلن ​الرئيس الألماني​ ​فرانك فالتر شتاينماير​، أن "العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أدت إلى "شرخ تاريخي" في العلاقات بين برلين وموسكو"، مشيرا الى أنه "عندما ننظر إلى روسيا اليوم، تختفي الأحلام القديمة، تواجه دولتانا اليوم بعضهما البعض". واعتبر أن ألمانيا "انغمست في حقبة جديدة، وهي حقبة انعدام الأمن التي كان يبدو أننا قد تغلبنا عليها"، لافتا إلى خطر نشوب "نيران حرب" في أوروبا.

العربية

أكد ​وزير الخارجية الأميركي​، أنتوني بلينكين ردا على ما إذا كان دعم "الكونغرس" لأوكرانيا سيتغير إذا فاز الجمهوريين في الانتخابات النصفية المقبلة، أنه لا يرى أن هذا يتغير بشكل أساسي.