لبنان الحر

يغادر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب ​جورج بوشكيان​، غداً إلى العاصمة ​الأردن​يّة عمان للمشاركة في القمّة العربية لريادة الأعمال التي تنظّمها لجنة ​الأمم المتحدة​ الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (​الاسكوا​).

صوت لبنان

أكدت النائب ​ستريدا جعجع​ أنه "لم يعد مسموحا ونحن على بعد ثلاثة أيام من انتهاء الولاية الرئاسية، أن نستمر بسماع هذا الكم من التنظير، فمن جهة تقية سياسية كبيرة تتكلم باسم التوافق، ومن الجهة الأخرى مجموعة أقل ما يقال بها أنها غير مسؤولة، تائهة، لا رؤية لها وتؤآثر دائما وأبدا تصنيف الجميع وتقييمهم".

radio orient

إلتقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مع سفير قطر الجديد في لبنان أحمد بن محمد السعيدي، في السراي الحكومي، وعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة.

اذاعة النور

أشار نائب رئيس المجلس التفيذي في حزب الله الشيخ ​علي دعموش​ الى ان "اتفاق الترسيم هو انجاز مهم وكبير يفتح باب الأمل أمام اللبنانيين للخروج من أزماتهم الاقتصادية والمعيشية.

صوت المدى

أطلق رئيس الجمهوريّة ميشال عون، مسار التّفاوض مع قبرص لمعالجة وضع الحدود البحرية بين البلدين، بعد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وأشار خلال لقائه وفد الجمهوريّة القبرصيّة، إلى أنّ "الهدف من اللّقاء اليوم هو الاتّفاق على معالجة الموضوع العالق في رسم الحدود البحريّة، بعدما انتهينا من رسم الحدود البحريّة الجنوبيّة".