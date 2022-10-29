في الوقت الذي يتظاهر فيه المستوطنون في مختلف أنحاء الضفة الغربية، احتجاجاً على ما سموه «التساهل مع الإرهاب الفلسطيني وهدر دماء المواطنين اليهود»، أعلن الجيش الإسرائيلي تخفيف الحصار بشكل جزئي عن منطقة نابلس بإزالة اثنين من الحواجز الستة المقامة في محيطها منذ أكثر من أسبوعين، وادعى الجيش أنه يفعل ذلك بعد أن نجح في توجيه ضربة كبيرة لمجموعة «عرين الأسود». وفي الوقت نفسه، تباهى الجيش بأنه قتل «مخربين اثنين»، تبين أنهما من رجال الأمن الفلسطينيين. ومع أن أوساطاً إسرائيلية حاولت تبرير القتل باعتباره «تم بالخطأ».

بعد أن بلغت اعتداءات المستوطنين حداً لا يطاق وبات الجنود الإسرائيليون يشكون منهم ويروون القصص في الشبكات الاجتماعية عن هذه الاعتداءات، أصدر رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، أوامر إلى قادة الفرق العسكرية «بلجم عنف المستوطنين» في الضفة الغربية. ومع أن الجيش الإسرائيلي كان قد شارك المستوطنين في العديد من اعتداءاتهم تلك ضد الفلسطينيين، فإن كوخافي ركز انتقاداته على انفلات المستوطنين ضد أفراد الجيش وحسب. وأعربت مصادر أمنية في تل أبيب عن خشيتها من إمكانية اتجاه الأمور نحو التصعيد، خصوصاً في منطقتي نابلس ومخيم جنين للاجئين، اللذين يعتبران أكثر المناطق سخونة في المواجهات.