تنتظر مصر والسودان، دعماً عربياً جديداً في مواجهة مشروع «سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل، وذلك خلال القمة العربية الـ31 المقرر عقدها بالجزائر في الأول من تشرين الثاني المقبل". ووفق الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، فإن ملف «سد النهضة» سيجري طرحه على مائدة اجتماع وزراء الخارجية العرب، يوم السبت، للتحضير للقمة.

دشن السعوديون، أمس، أولمبيادهم الرياضي الأول «دورة الألعاب السعودية 2022»، بافتتاح تاريخي وعالمي، برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وبحضور أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر نيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى جانب شخصيات رياضية من مختلف الدول وآلاف الجماهير من داخل المملكة وخارجها.

أشاد المغرب بتبني مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، للقرار رقم 2654، المتعلق بقضية الصحراء المغربية، الذي تم بموجبه تمديد ولاية بعثة «مينورسو» لمدة عام، وذلك إلى غاية متم تشرين الأول 2023، مشدداً على أنه يظل ملتزماً تماماً بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا، بهدف إعادة إطلاق مسار الموائد المستديرة، بغية التوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي ظل الاحترام التام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.