الجمهورية/ مارلين وهبة

قالت غداً يغادر رئيس الجمهورية ميشال عون القصر الرئاسي في بعبدا، وسط غموض شديد يلف المرحلة المقبلة، في ظلّ شغور رئاسي وفوضى دستورية حول صلاحية حكومة تصريف الاعمال أو عدم صلاحيتها في ممارسة سلطات رئيس الجمهورية، ويتزامن انتهاء ولاية الرئيس عون مع حدثين كبيرين، أحدهما ايجابي جداً والثاني سلبي جداً. الحدث الإيجابي، دخول لبنان مرحلة جديدة في تاريخه، من خلال اتفاق الترسيم الحدودي البحري جنوباً. أما الحدث السلبي، فهو ظهور عجز القوى السياسية عن إدارة الدولة وعدم تمكّنها من التغيير في سلوكها السياسي. وبالتالي فإنّ النتيجة، شغور في موقع رئاسة الجمهورية وشلل على مستوى السلطة التنفيذية بلا أي افق أو مواعيد لإعادة الانتظام الدستوري ومواكبة المرحلة الإيجابية الجديدة. وفي السياق، يحذّر خبراء دوليون، من أنّ الغاز والنفط لا يكفيان وحدهما لإنقاذ البلد، ولعلّ عدم استعادة الليرة اللبنانية شيئاً من قيمتها امام سعر الدولار الاميركي بعد الاعلان عن اتفاق الترسيم البحري، يؤكّد انّ الثقة ما زالت معدومة بالحكام وسياساتهم وعدم جدّيتهم في الإصلاح. ولذلك، ينصح الخبراء المعنيون أنفسهم، ضرورة ان يستفيد لبنان اليوم من اللحظة، أفضل من ان تنعكس عليه تداعيات مصالح القوى السياسية العظمى في المستقبل، بخاصة انّ لبنان يشهد اليوم سباقاً محموماً بين أن يستفيد من الفرصة التاريخية المتوافرة له بأن يصبح دولة ميسورة ويحكمها عهد جديد بذهنية متطورة، وبين أن يهدر هذه الفرصة.

نداء الوطن/ ألان سركيس

تناول موضوع الشغور الرئاسي وقال تبدو بكركي من أكثر المواقع التي يشغل بالها الفراغ في الموقع الأول في الجمهورية اللبنانية لأنّ الفاتورة ستكون باهظة على البلاد والعباد. وقال إنّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي كان أول من حذّر من مغبة الفراغ الرئاسي منذ حزيران الماضي داعياً النواب المنتخبين حديثاً إلى ممارسة حقهم وواجبهم بانتخاب رئيس جديد للبلاد. وفي المعلومات أنّ البطريرك الراعي كثّف اتصالاته مع القيادات المسيحية أولاً، ومع بقية الأفرقاء ثانياً، من أجل حثّها على إنجاز الاستحقاق الرئاسي وعدم ترك البلاد رهينة الفراغ، لكن لا مؤشرات جديّة توحي بأن أمراً ما قد يحصل ويؤدي إلى انتخاب رئيس في القريب العاجل.

ويُبدي الراعي امتعاضه من لعبة تعطيل النصاب، ويُحمّل مسؤولية ما قدّ يحل بالبلاد جرّاء الفراغ القادم، للنواب المعطّلين وعلى رأسهم النواب المسيحيون. وعلى رغم عدم الردّ على دعوات الراعي المتكررة من قبل بعض النواب المسيحيين، إلا أنه سيكون للبطريرك موقف عالي النبرة في عظة الأحد وقبل وقوع الشغور الرئاسي. وأضاف، لا شكّ أنّ حركة الراعي لن تقتصر فقط على الاتصال بالقوى الداخلية، بل سيوسّعها من خلال تواصله مع السفراء الفاعلين في الملف اللبناني، لكن بكركي تلقي عتبها بالدرجة الأولى على رؤساء الكتل لأنّ القرار بيدهم، وسط غياب أجواء دولية توحي بأنّ هناك رغبة في التعطيل، في حين أنّ خيار الذهاب إلى البرلمان لإتمام الانتخابات لا ينتظر قرار السفارات بل يجب أن يكون قراراً لبنانياً نابعاً من متطلبات البلاد، بحسب بكركي.