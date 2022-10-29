روسيا اليوم

بوتين: روسيا تهتم دائما بالاستقرار وتدعم أرمينيا بشأن قضايا الأمن

في اجتماع قادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا تهتم دائما بالاستقرار وتدعم أرمينيا بشأن قضايا الأمن. وقد شارك الرئيس بوتين عبر تقنية الفيديو في هذا الاجتماع، الذي تم بمبادرة من أرمينيا لمناقشة الوضع على الحدود مع أذربيجان، حيث أشارت المنظمة إلى أنه ستتم خلال هذه الدورة الاستثنائية مناقشة التدابير التنظيمية لمساعدة أرمينيا، وكذلك نتائج عمل بعثة منظمة معاهدة الأمن الجماعي. وقال بوتين: "كما يعلم الجميع جيدا، فإن روسيا تقليديا تنظر إلى المكون التاريخي، وتهتم بالاستقرار وتدعم الأصدقاء الأرمن وتسعى لضمان أمن الشعب الأرمني منذ العصور القديمة". وسوف تعقد، بمبادرة من الجانب الروسي، محادثات ثلاثية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في سوتشي، 31 أكتوبر. ومن المقرر خلال المحادثات النظر في تنفيذ الاتفاقات الثلاثية بين قادة هذه الدول، والموقعة بتاريخ 9 نوفمبر 2020، و11 يناير و26 نوفمبر 2021، وهي خطوات أخرى لتعزيز الاستقرار والأمن في منطقة القوقاز، كما ستتم مناقشة قضايا استعادة العلاقات التجارية والاقتصادية وطرق النقل وتطويرها.