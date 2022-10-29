الوكالة الوطنية للإعلام

الرئيس عون عرض مع وفد قبرص لمسار التفاوض حول الحدود: لا حاجة لوسيط لان مهمتنا سهلة

بو صعب: تم التفاهم على النقطة 23 والاتفاق على تعجيل العمل ولا خلاف مع سوريا الموفد القبرصي: لا مشكلة بين لبنان وقبرص لا يمكن حلها أطلق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر يوم أمس مسار التفاوض مع قبرص لمعالجة وضع الحدود البحرية بين البلدين بعد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وقال خلال استقباله وفد الجمهورية القبرصية، ان "الهدف من اللقاء اليوم هو الاتفاق على معالجة الموضوع العالق في رسم الحدود البحرية بعدما انتهينا.