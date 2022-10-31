نداء الوطن 29-10-2022:

صقر آلي يحدّ من حوادث اصطدام الطيور بالطائرات

يحاكي صقر Robot Falcon، الذي طوّرته جامعة «غروننغن» في هولندا، المصنوع من الألياف الزجاجية والبولي بروبيلين الموسّع والذي يبلغ طول جناحيه 70 سنتيمتراً، حركات الصقر الكبير والقوي. وفي دراسةٍ نُشرت في الآونة الأخيرة، أثبت أنه فعّال للغاية بإبعاد الطيور. ويتم التحكم بالطائر من الأرض، وتوجد مروحة مثبتة على كل جناح، وكاميرا على رأسه. وهو أكثر فاعلية من الطائرات بدون طيار، حيث يردع الطيور بشكلٍ أسرع. ولكن هناك بعض القيود التي يمكن مواجهتها مع الصقر الآلي. حيث يجب توجيهه من قبل طيارين مدرّبين، ولا يمكن أن يطير أثناء هطول الأمطار أو ظروف الرياح القوية. وعادةً ما تكون بطارية الصقر الآلي محدودةً بـ15 دقيقة فقط . وتنخفض فعاليته عندما يتعلق الأمر بردع الطيور الكبيرة، مثل الإوز أو مالك الحزين، وقد يلزم تطوير روبوت أكبر، مثل النسر، لهذا الغرض . وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استخدام تصميم صقر آلي لردع الطيور عن بيئة المطار. ففي العام 2017، أصبح مطار «إدمونتون» الدولي في كندا أول مطار في العالم يدمج مجموعة كاملة من خدمات النظام الجوي بدون طيار ضمن عمليات المطار اليومية، عندما قام بتجربةCFS Robird ، التي صممتها شركة Clear Flight Solutions.