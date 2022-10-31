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على وقع اشتباك دستوري وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقبل يوم من انتهاء ولايته الرئاسية مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بعد تلميح على مدى الايام الماضية، وهو امر اعلن عنه في مستهل خطاب الوداع من قصر بعبدا امام جمهور التيار الوطني الحر، مشيرا الى ان الرئيس المكلف يرفض تأليف حكومة جديدة بقرار سياسي منه ويؤبد حالة التصريف ويفاقم الفراغ فراغا ويسطو على رئاسة الجمهورية.

المنار

استثنائيةً كلُّ محطاتِ حياتِه.. منذُ حضورِه في الشأنِ العام، كما في آخرِ أيامِ ولايتِه..

هو الرئيسُ العماد ميشال عون الذي اَنهى عهدَه الرئاسي، ولن ينتهيَ عهدُه الوطنيُ كما قالت جموعُ المحتشدينَ على طرقاتِ بعبدا، التي اَوصلتهُ رئيساً الى القصرِ قبلَ ستِ سنوات، ورافقتهُ اليومَ في طريقِ العودةِ الى الرابية قائداً لهم على الدوام..

nbn

الرئيس الذي سيصبح سابقاً بعد ساعات ختم عهده ببدعة همايونية فيها الكثير من سوء النية فوقع مرسوم استقالة الحكومة الحالية وعززه برسالة الى مجلس النواب عبر الرئيس نبيه بري الذي تبلغ من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استمرار حكومته في أداء واجباتها الدستورية وتصريف الأعمال من ضمنها.

mtv

للمرة الثانية يغادر ميشال عون قصر بعبدا. الأولى كانت في 13 تشرين الأول 1990، والثانية اليوم في 30 تشرين الاول 2022. إثنان وثلاثون عاماً وثمانيةَ عشر يوماً تفصل بين المغادرةِ الأولى والمغادرةِ الثانية.

NTV

أزيلت حقبة من التاريخ والتي انقلب فيها رئيس جمهورية على عهده.. فحاكم الجميع والمنظومة، لكأنه كان رئيسا لمجموعة "فرسان مالطا" أو يدير منظمات أهلية. الأحد في الثلاثين من تشرين الأول كان يوما أقفلت فيه أبواب جهنم..

OTV

اثبت ميشال عون اليوم مجددا، ومتل كل يوم من مسيرتو الطويلة، بدءا بالجيش، مرورا برئاسة الحكومة والمنفى والنضال السياسي والنيابي وليس انتهاء برئاسة الجمهورية، انو رصيدو الاول والاخير هوي محبة الناس، وانو الحالة اللبنانية يللي بمثلها، كانت وبعدها ورح تبقى موجودة وفاعلة، فنحن اقوياء، ونحن من سيكتب التاريخ.

LBC

نادرا ما يغادر رئيس جمهورية قصر بعبدا في ختام عهده, محاطا بجمهوره, الذي ينتظر رفع لقب فخامة الرئيس عنه,ليعود اليه الجنرال عون ويطلق نضالا قديما جديدا لمحاربة الفساد .

هذه هي اولى ملاحظات اليوم الاخير ما قبل نهاية ولاية عون الرئاسية، التي اختتمها الرئيس باعلان توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة.

الملاحظة الثانية, تمثلت بوضع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف,الاشكال الدستوري الكبير حول تسلم حكومة تصريف الاعمال صلاحيات رئيس الجمهورية,في عهدة الرئيس نبيه بري .

الميادين

أفادت وكالة "فرانس برس" ان المسيّرات المنفِّذة لهجوم القرم اليوم تضم وحدات ملاحية كندية الصنع وقد تكون أطلقت من "سفينة مدنية.

الجزيرة

دعي اليوم أكثر من 156 مليون برازيلي إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد في دورة ثانية غير واضحة النتيجة، إثر حملة شهدت توترًا شديدًا بين المرشحين، الرئيس السابق لولا دا سيلفا (77 عاما) والرئيس الحالي المنتهية ولايته جايير بولسونارو (67 عاما).

العربية

شهدت العاصمة الكورية الجنوبية سيئول مساء أمس مأساة أليمة، حيث لقي 151 شخصا على الأقل، بينهم 19 أجنبيا مصرعهم، وأصيب عشرات آخرون في حادث تدافع إثر الاحتفال بالهالويين.