لبنان الحر

شدد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على ان "حزب الله" رهينة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في الانتخابات الرئاسية كما في امور أخرى، مبديا تخوّفه من "ان تكون جلسة الحوار التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري بمثابة تضييع لبوصلة جلسات الانتخابات الراسية". وطمأن "انه في حال انتخب رئيس جدي وتشكّلت حكومة فعلية ستنهمر المساعدات العربية والدولية على لبنان ما سيساعدنا على الخروج خلال اشهر من آتون الازمة".

صوت لبنان

أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه "لا يسعى للتصادم مع أحد"، مشدداً على أن "الدستور لا يسمح بالفراغ الرئاسي". وقال: "اليوم، هناك شغور في مركز الرئاسة والدستور واضح بأن الحكومة تستلم صلاحيات رئيس الجمهورية، ولن أدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء إلا في حال الضرورة القصوى ولا أرغب بالمشاكل ويكفينا ما لدينا، وأنا حريص جداً على بقاء جميع الوزراء ولن تجمعنا إلا المصلحة الوطنية".

radio orient

رعى النائب وليد البعريني مصالحة بين آل عبد الله وآل غمراوي، بحضور رئيس بلدية البداوي، حسن غمراوي، وذلك في مكتبه في منطقة المحمرة العكارية.

اذاعة النور

أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية والامين العام للحزب الشيوعي الصيني شي جينبينغ مهنئًا بإعادة انتخابه أمينًا عامًا للحزب لولاية جديدة.

صوت المدى

إستضاف النائب إيهاب مطر سفير أوستراليا في لبنان أندرو بارنز في جولة متعددة المحطات في إطار "اليوم الطرابلسي" الذي أراده النائب مطر تعريفا بما تمتلكه هذه المدينة من جماليات تاريخية وثقافية، وبما لحقها من غبن.