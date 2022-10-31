صوت الرئيس الأميركي جو بايدن بشكل استباقي السبت في انتخابات التجديد النصفي التي قد تؤدي إلى خسارته غالبيته البرلمانية، مندداً بالعنف السياسي الذي تشهده الولايات المتحدة، غداة الهجوم العنيف على زوج رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في منزلهما بكاليفورنيا.

تصاعدت الضغوط الأممية والأوروبية على روسيا، أمس، بعدما علقت مشاركتها في اتفاق البحر الأسود، لتقطع بذلك شحنات الحبوب القادمة من أوكرانيا. وعلقت روسيا السبت الاتفاق بشأن صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية الحيوية لإمدادات الغذاء العالمية، وذلك رداً على هجوم تقول إنه استهدف أسطولها في البحر الأسود المتمركز في خليج سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، وألقت باللوم فيه على أوكرانيا وبريطانيا.

رفضت أوكرانيا تبرير روسيا لتعليق مشاركتها في اتفاق البحر الأسود. ونددت كييف بهذه «الحجة الكاذبة»، ودعت إلى ممارسة الضغط على موسكو «لتلتزم مجدداً باحترام واجباتها». وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القرار الروسي «لا يعود لليوم فقط. فروسيا بدأت تفاقم أزمة الأغذية العالمية في سبتمبر (أيلول) عندما باشرت تعطيل حركة السفن التي تنقل منتجاتنا الزراعية».

أظهرت تسجيلاتُ فيديو أمس الأحد، أنَّ الجامعات كانت مسرحاً لمواجهات بين الطلبة المحتجين والقوات الأمنية الإيرانية، في تحدٍ لتحذير «الحرس الثوري» من استمرار المسيرات المناهضة التي تعصف بالبلاد بعد مضي 44 يوماً على وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في عهدة «شرطة الأخلاق».

ارتفعت إلى 120 قتيلاً على الأقلّ حصيلة ضحايا انهيار جسر للمشاة في الهند يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني، حسبما أكد مسؤول في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الاثنين.

انتُخب الرئيس اليساري الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010)، يوم الأحد، رئيساً للبرازيل بفوزه بفارق ضئيل على منافسه الرئيس اليميني المتطرف المنتهية ولايته جايير بولسونارو، بنسبة 50.83 في المائة مقابل 49.17 في المائة، وفقاً للنتائج الرسمية شبه النهائية.

أعلنت «الخارجية» الباكستانية، في بيان صحافي، عن وصول سجين باكستاني يُدعى سيف الله باراشا، وهو أقدم معتقل في السجن العسكري الأميركي بخليج غوانتانامو، والذي أطلقت السلطات الأميركية سراحه الأسبوع الماضي، إلى باكستان السبت 29 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

رأى زعيم المعارضة التركية رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، كمال كليتشدار أوغلو، أن الرئيس رجب طيب إردوغان «خائف جداً» من ترشحه منافساً له في انتخابات الرئاسة التي ستشهدها تركيا منتصف العام المقبل.