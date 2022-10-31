الأخبار/ فاتن الحاج

تناولت موضوع العام الدراسي في الجامعة اللبنانية وقالت لم ينتظم العام الدراسي في الجامعة اللبنانية بعد، ولكن يُنتظر أن يحصل ذلك في 20 تشرين الثاني كحدّ أقصى، على ما تقول رئاسة الجامعة، وفي هذا السياق، يقرّ الرئيس بسام بدران بأنّ طريق العودة محفوفة بالتحديات، "لكن لن يكون هناك رجوع عن التعليم الحضوري والعقبات تعالج في أرضها". كذلك فإنّ هناك بعض الكليات التي حدّدت مواعيد رسمية لانطلاق العام الدراسي ولكن هذه المواعيد ستصطدم بصعوبات تقنية وأكاديمية. وقال في المبدأ، القرار الذي اتخذته الهيئة العامة لأساتذة الجامعة اللبنانية بالإضراب، احتجاجاً على الواقع الذي يمرّ به الأستاذ الجامعي لا يزال سارياً، طالما أنّ الهيئة العامة لم تتراجع عنه حتى الآن. وإذا كان الإضراب مخترَقاً بجزء كبير، فإنّ بعض الأساتذة لا يزالون يمتنعون عن وضع أسئلة الامتحانات والتصحيح، التزاماً بالقرار النقابي. كما أن الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين لم تصدر أي بيان عقب جلسة الهيئة العامة السابقة، كما لم تدع إلى جمعيات عمومية في الكليات كما وعدت.

الجمهورية/ فؤاد زمكحل

تحدّث عن موضوع صرف الدولار وقال السؤال الذي يتبادر الى ذهن كل اللبنانيين، وحتى المؤسسات الدولية، هو الرابط المباشر وغير المباشر حيال سعر الصرف، وعملية الإتفاق على الحدود البحرية. فهل من رابط بين الأمرين؟

وقال إقتصادياً، يرتبط سعر الصرف بعوامل تقنية، ومالية، وإستثمارية، وإقتصادية عدة. أما في لبنان، فإن هذه العوامل الظاهرة تُمثل الشق الظاهر من خلال الإتفاقات السياسية والتدخلات المختبئة والأيادي السود المدمّرة، والوعود الوهمية. وأضاف أنّ سعر الصرف يرتبط بالإستثمارات وتدفق الأموال، بالعملات الصعبة، (الدولار واليورو)، فعملية الإتفاق على الحدود البحرية، ليست اليوم أكثر من بعض النوايا الإيجابية، لكن الإستثمارات المباشرة وغير المباشرة لن تكون قبل المدى المتوسط والبعيد. أما المردود على بيع ثروتنا النفطية فسيتطلّب سنوات عدة من الإستقرار، والحوكمة الرشيدة، والإتفاقات الدولية. ونشدد أيضاً على أن سوق الصرف يرتبط أساساً بالإستثمارات الداخلية وخصوصاً الخارجية، لكن ثقة المستثمرين لا تزال خجولة جداً وحذرة. نذكّر أيضاً، بأنّ سعر الصرف يرتبط أيضاً بسعر تبادل السيولة، وبيع الدولارات عوضاً عن إخفائها أو تخبئتها "تحت البلاطة". وأنهى قائلاً إنّ عامل الثقة هو الركن الأساسي قبل كل الإعتبارات، ولا شك في أنّ الإتفاق على الترسيم يُمكن بأن يكون باباً للإنفراج الإقتصادي والمالي، لكن لترجمة هذا التفاؤل إلى ضخٍ للسيولة وانخفاضٍ في سعر الصرف، يجب تحويل هذه الفرصة إلى مشروع واقعي، يُنفذ ويُلاحق، ومردوده يخدم الشعب والإقتصاد، وليس الأحزاب والسياسيين. فبعد التفاهم على الترسيم، نتمنّى أن يحصل التفاهم الداخلي للإستفادة الحقيقية من مواردنا الطبيعية.