وكالة الأناضول

أنقرة: تركيا ممر للطاقة القادمة من روسيا وإيران والسعودية

قال وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، إن تركيا بحكم موقعها الجغرافي، في موضع المركز والممر للطاقة القادمة من روسيا وإيران والمملكة العربية السعودية. جاء ذلك في مقابلة مع قناة "Arab News" الناطقة باللغة الإنجليزية. وأوضح نباتي أنه من الممكن نقل الغاز الطبيعي والنفط عبر تركيا بشكل آمن وبأسعار منافسة. وأضاف أن تركيا تسعى جاهدة لأن تكون قاعدة للطاقة سواء القادمة من المملكة العربية السعودية أو من الدول الأخرى. وتابع قائلا: "تركيا والسعودية تدعمان بعضهما البعض لجلب السلام إلى المنطقة، فالسلام سيساهم في تخفيض أسعار الغاز والنفط". ولفت إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان دعا إلى وجوب اتخاذ التدابير اللازمة لجعل تركيا مركزًا لتوزيع الغاز الروسي والإيراني إلى دول القارة الأوروبية. وعن استراتيجية تركيا بشأن إنتاج الغاز، قال نباتي إن بلاده اكتشفت كميات كبيرة من الغاز في البحر الأسود، وأنه من المنتظر أن يتم البدء بعمليات الإنتاج خلال العام القادم. وتابع قائًلا: "التعاون بين المملكة العربية السعودية وتركيا سيخلق في الفترة المقبلة مجالات تعاون جديدة في إطار رؤية تركيا لعام 2023 ورؤية المملكة العربية السعودية للمستقبل". وأشار إلى أن تركيا تدعم ترشح السعودية لمعرض إكسبو 2030، وأن البلدين يدعمان بعضهما البعض في مكافحة الإرهاب.