28-10-2022

وكالة الأناضول

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر الشرق

قالت كوريا الجنوبية إن جارتها الشمالية أطلقت، الجمعة، صاروخا باليستيا باتجاه بحر الشرق.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" المحلية عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا "غير محدد" باتجاه بحر الشرق.

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تختتم فيه سيول تدريبات "هوغوك" العسكرية الميدانية السنوية.

وفي غضون ذلك، تستعد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أيضا لإجراء مناورات جوية مشتركة الأسبوع المقبل تحمل اسم "العاصفة اليقظة".

وتأتي التدريبات ​​بين واشنطن وسيول في ظل تصاعد التوتر بالمنطقة بعد اعتماد بيونغ يانغ في 10 سبتمبر/ أيلول الماضي قانونا جديدا يسمح لجيشها بتنفيذ هجمات "نووية استباقية" لحماية نفسها.

في مشهد غير مسبوق، مقاتلات بريطانية تطلق جميع الصواريخ جو-جو التي توشك صلاحيتها على الانتهاء

أصدرت القوات الجوية الملكية (RAF) تفاصيل عن تمرين بالذخيرة الحية على نطاق واسع مع أعداد غير مسبوقة من صواريخ جو – جو المتقدمة قصيرة المدى (ASRAAM) ضد طائرات بدون طيار.

في المجموع، تم إطلاق 53 صاروخًا من قبل مقاتلات يوروفايتر تايفون وطائرات F-35B الشبح التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني على مدار 10 أيام.

ويقال إن تكلفة كل صاروخ من هذه الصواريخ تبلغ حوالي 200 ألف جنيه إسترليني (حوالي 225500 دولار).

وقال العقيد فيل مار ، قائد طائرة بريطانية من طراز F-35 ، إن جميع الصواريخ التي تم إطلاقها كانت في شحنات على وشك الانتهاء.

وبحسب ما ورد أُطلق على التدريب اسم “Exercise FOX2 Frenzy” ، وقد أُجري في سبتمبر فوق البحر في نطاق الاختبار هبريدس التابع لسلاح الجو قبالة الساحل الشمالي الغربي لاسكتلندا وشهد إطلاق ما مجموعه 53 صاروخًا من طراز ASRAAM على مدار عشرة أيام.

بشكل عام ، يغطي نطاق الاختبار حوالي 44 ألف ميل مربع من المجال الجوي بارتفاع غير محدود.

شارك طيارون من عدة أسراب تابعة لسلاح الجو الملكي في التمرين ، حيث قادوا عددًا غير معروف من مقاتلات يوروفايتر تايفون و F-35B من الجيل الخامس.