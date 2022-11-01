TL

لا شيء.

المنار

انتهت كل المحاولات.. وبات مشهد ربع الساعة الاخير واضحا بلا آمال حكومية .. غادر الرئيس القصر الجمهوري، وغادر رئيس الحكومة البلاد الى القمة العربية، فلا حكومة – بل ولا من يحزنون – على واقع بلد اوصله اهله الى اصعب حال.

nbn

عنوان المرحلة هو انتخاب رئيس للجمهورية لأن الفراغ مرفوض والحوار مطلوب.

عند منتصف الليل تنتهي ولاية رئيس الجمهورية من دون أن يسلم البلاد الى خلف له...فيما يتصدر الشغور الثالث المشهد الذي هو بمثابة DEJA VU. بعدما حصل مرتين سابقا منذ العام الفين وخمسة.

mtv

بعد اربع ساعات وخمس عشرة دقيقة من الان تنتهي رسميا ودستوريا الولاية الرئاسية لميشال عون. وابتداء من منتصف الليلة يبدأ العداد الرسمي للشغور الرئاسي بالعمل وبتسجيل الايام، وذلك وسط استنفار سياسي حاد. سبب الاستنفار ان الشغور الرئاسي يواكبه جدال حام وسجال حاد بين التيار الوطني الحر ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي حول الوضع الحكومي. وهو موضوع سيشكل محور الجلسة التي يعقدها مجلس النواب الخميس لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية الهادفة الى سحب التكليف من ميقاتي.

NTV

لا شيء.

OTV

في اتصال هاتفي عبر مؤسسة اعلامية زميلة، كشف الرئيس ميقاتي أنه وجد ألا مصلحة بتشكيل حكومة جديدة في الأيام الثلاثة أو الاربعة الاخيرة، في اقرار واضح بالصوت بأن ما كان يحذر منه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل منذ ما قبل التكليف، مرورا بمختلف مراحل التفاوض حول التأليف، كان صحيحا.

LBC

بعد أربع ساعات من الآن، تدق ساعة “بيغ بن” الرئاسية، معلنة أنتهاء عهد الرئيس ميشال عون، ومؤشرة إلى الدخول في عهد “فخامة الفراغ الرئاسي” من دون أن يعرف أمد هذا العهد، هل هو “فراغ لحودي” يقاس بالشهور، أو “فراغ سليماني” يقاس بالسنوات؟

الميادين

أضاف بوتين للصحافيين أنّ "عملية تصدير الحبوب من الأراضي الأوكرانية تمت وفق منطق ضمان مصالح الدول الأكثر فقراً، وفعلنا ذلك لمصلحة الدول الأكثر فقراً. لكن، بصورة عامة، يبدو أن 34% من الحبوب تذهب إلى تركيا، و35% أو أكثر قليلاً إلى الدول الأوروبية، وفقط 3-4% وفق وزارة الزراعة، وربما أكثر قليلاً إلى 5%، تذهب إلى الدول الأكثر فقراً".

الجزيرة

أعلنت واشنطن أنها ستمد أوكرانيا قريبا بمنظومة دفاع جوي متطورة لمساعدتها على صد الهجمات الروسية التي استهدفت مجددا بنيتها التحتية، بينما أعلنت روسيا قتل أكثر من 340 عسكريا أوكرانيا بمناطق متفرقة.

العربية

أكد وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا، في مقابلة مع قناة "العربية" الاثنين، أن الصواريخ الروسية والمسيرات الإيرانية استهدفت البنى التحتية الأوكرانية.

وقال كوليبا إن "روسيا دمرت عدة قرى عبر استهدافها بالصواريخ والمسيرات"، مضيفاً أن كييف "تريد ضمان عدم تزويد إيران لروسيا بالمسيرات".